Afrique: PMI révèle que Medicago fournira près de 76 Millions de doses de son Vaccin-candidat/expérimental contre la COVID-19 préparé à base de plantes

Une filiale de Philip Morris International est actionnaire dans une compagnie biopharmaceutique qui a passé des accords avec deux Ministères du Gouvernement canadien en vue de l’accélération du processus de développement de son Vaccin-candidat/expérimental contre la COVID-19

LAUSANNE, Suisse-(RUBRIQUE COMMERCIALE)-Depuis 2008, Philip Morris Investments B.V. (PMIBV), une filiale de Philip Morris International (PMI) (NYSE: PM), est actionnaire de Medicago (au sein de laquelle elle détient actuellement près d’un-tiers du capital) et a soutenu les projets de recherche et développement innovants de Medicago portant sur des matières d'origine végétale axés sur les vaccins. L’investissement est conforme aux propres activités de PMI qui visent à tirer parti de la science et de l’innovation. La société japonaise Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation (MTPC) est l’actionnaire majoritaire et partenaire de PMIBV au sein de Medicago. Il est convenu que PMIBV et MTPC apporteront notamment un financement complémentaire pour soutenir les activités de Medicago visant à mettre au point un vaccin-candidat/expérimental contre la COVID-19.

Medicago, une compagnie biopharmaceutique basée à Québec, a révélé qu'elle avait conclu un accord avec Public Services and Procurement Canada (Services Publics et Passation des Marchés Canada - PSPC) pour fournir jusqu'à 76 millions de doses de son vaccin-candidat/expérimental contre la COVID-19, sous réserve de l'approbation de Canada Health (Santé Canada). Innovation, Science & Economic Development (Innovation, Sciences et Développement économique/ISDE), un autre Ministère du gouvernement fédéral canadien, versera 173 M $ CAN (soit environ 131 M $) à Medicago pour le soutenir aussi bien dans le cadre de ses activités de mise au point de vaccins que de ses essais cliniques qui se déroulent actuellement que dans la construction de son usine de fabrication de vaccins basée à Québec.

Le PDG de PMI, André Calantzopoulos, a déclaré: “Nous sommes ravis de la collaboration annoncée entre deux Ministères du Gouvernement canadien et Medicago en vue de l’accélération de ses efforts de lutte contre la COVID-19. Il est possible d’arriver à des résultats encore bien meilleurs si les gouvernements et les entreprises conjuguent leurs efforts visant à promouvoir des objectifs communs pour le plus grand bien des populations. Nous sommes heureux de pouvoir soutenir le travail de Medicago pour développer, justifier, fabriquer et fournir un vaccin-candidat contre la COVID-19. Nous espérons tous qu'ils réussiront.”

Medicago a entamé les essais de la Phase 1 sur des sujets-volontaires le 14 juillet dernier et prévoit de commencer les tests de la Phase 2 en début novembre. Si lesdits essais sont concluants, ceux de la Phase 3 devraient commencer en décembre 2020.

Philip Morris International: Offrir/Garantir un avenir sans fumée

Philip Morris International (PMI) mène une transformation dans l'industrie du tabac pour créer un avenir sans fumée et, à terme, remplacer les cigarettes par des produits sans fumée au profit des adultes qui continueraient quand-même de fumer, de la société, de l'entreprise et de ses actionnaires. PMI est une société internationale de tabac, leader dans la fabrication et la vente de cigarettes, de produits sans fumée et des appareils et accessoires électroniques associés ainsi que d'autres produits qui contiennent de la nicotine sur des marchés en dehors des États-Unis. En outre, PMI livre une version de son appareil IQOS Platform 1 ainsi que ses consommables à Altria Group, Inc. pour leur vente sous-licence aux Etats-Unis où l’Office de Contrôle des produits pharmaceutiques et alimentaires (FDA) des Etats-Unis a autorisé leur commercialisation en tant que produits du tabac à risque modifié/modéré (MRTP). Par ailleurs, le FDA a même jugé nécessaire de publier une ordonnance de modification de l'exposition pour lesdits produits qui contribuent à promouvoir la santé publique. PMI construit un avenir sur une nouvelle catégorie de produits sans fumée qui, bien qu’ils ne soient pas totalement sans risque, sont un bien meilleur choix que de continuer à fumer. Grâce à des capacités multidisciplinaires pour le développement de produits, des installations de pointe et une justification scientifique, PMI vise à garantir que ses produits sans fumée répondent aux préférences des consommateurs adultes et aux exigences réglementaires les plus rigoureuses. La gamme des produits sans fumée de PMI comprend des produits à vapeur (de vapotage) sans chaleur qui contiennent de la nicotine. A la date du 30 septembre 2020, PMI estimait qu'environ 11,7 millions de fumeurs adultes dans le monde avaient déjà arrêté de fumer et étaient passés au produit de chauffage sans combustion conçu par PMI, mis en vente sur 61 marchés dans des villes clés ou dans tout le pays sous la marque IQOS. Pour des informations complémentaires, veuillez visiter les sites www.pmi.com et www.pmiscience.com.

