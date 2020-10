Cote d'Ivoire: Rentrée scolaire et lutte contre le Covid-19 - Des kits scolaires, des vivres et non vivres aux veuves et orphelins

Être aux côtés des veuves, orphelins et populations démunies et les soutenir, tel est l'objectif que s'assigne la Fondation internationale de soutien des veuves et des orphelins (Fisvo).

La Fondation internationale de soutien des veuves et des orphelins (Fisvo), spécialisée dans l'aide humanitaire, est active sur le terrain. Aussi, en matière de lutte contre le Covid-19 et contre la pauvreté, a-t-elle initié plusieurs actions dont la remise d'un chèque à une vingtaine d'orphelins par le biais de l'Ong Cœur Juliana. La cérémonie qui a lieu au siège de la fondation, à Cocody Angré (non loin du nouveau Chu), a réuni donateurs et responsables de l'Ong.

Dans son adresse, le président de Fisvo, Assamoa Assamoa Eric Olivier, a affiché sa volonté d'être, en permanence, aux côtés des populations démunies. « Nous croyons à un monde soucieux de la protection des enfants et des femmes, particulièrement, les veuves et les orphelins. Il est de notre devoir de les aider », a-t-il souligné.

Le religieux et homme de foi, patron de la fondation, a fait aussi savoir qu'il s'agit de « manifester l'amour de façon désintéressée à l'égard des autres, nous entendons ainsi obéir à Dieu. A l'instar du Christ qui s'est sacrifié pour nous sur la croix par amour pour l'humanité, nous essayons de perpétuer cet acte de charité par ces actions humanitaires ». On note que cette cérémonie s'inscrit dans le cadre d'une campagne d'appui aux populations défavorisée, du 19 septembre au 23 octobre 2020.

Au-delà, la Fondation internationale de soutien des veuves et des orphelins a initié plusieurs autres actions caritatives dans le district autonome d'Abidjan, notamment. Entre autres, au Temple de la Foi, le 18 octobre passé, ainsi qu'à l'Ong Génération Femme, dix jours plus tard.

Sur la liste des bénéficiaires, figurent aussi en bonne place le village SOS d'Abobo, l'église protestante baptiste œuvre et mission internationale de Yopougon, l'Ong GF3M (organisation non gouvernementale génération femme du 3eme millénaire). A leur endroit, pour le compte des veuves, des orphelins et des couches sociales démunies, des dons en vivres et non vivres, ainsi que des kits scolaires, ont été octroyés.

A l'intérieur du pays, dans la commune de Duékoué, tout comme dans les sous-préfectures de Guézon, Guéibly et le village Pinhou, ce sont des populations heureuses qui ont reçu divers dons (kits scolaires, vivres, non vivres et bibles). En présence des autorités préfectorales, coutumières et religieuses, les représentants de ces différentes localités ont exprimé leur reconnaissance aux donateurs.

Institution à vocation chrétienne, la Fisvo qui annonce plusieurs autres initiatives, s'est fixée comme objectif d'aider les veuves et orphelins. Elle entend, en outre, œuvrer pour l'éducation, la formation professionnelle, la protection des enfants, ainsi que l'accès aux soins de santé et l'autonomisation des femmes. Elle est soutenue par plusieurs partenaires, dont des personnalités religieuses, des sociétés et des institutions.