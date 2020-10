Cote d'Ivoire: Présidentielle 2020 - Un mouvement proche d'Hamed Bakayoko vante les mérites de Ouattara à Yopougon

Le Mouvement national d'action et de développement pour Hamed Bakayoko (Monad-Hambak) entend contribuer à l'élection du candidat du Rhdp, Alassane Ouattara, à la présidentielle du 31 octobre.

Par conséquent, ce mouvement met les bouchées doubles afin qu'il remporte le scrutin avec un large score dans la commune de Yopougon.

Aussi les membres du Monad-Hambak ont-ils organisé une rencontre d'échanges et de sensibilisation des leaders communautaires et responsables d'associations de la commune, le 23 octobre, dans le sous-quartier d'Andokoi.

Le président de cette association, Abdoulaye Bakayoko, a incité les populations de ce quartier à élire le Chef de l'État sortant. A l'en croire, le candidat du Rhdp a un bon bilan, après ses neuf années d'exercice du pouvoir.

Une performance qu'il envisage de poursuivre pour mieux positionner la Côte d'Ivoire. Ce, à travers les piliers qui sont: le développement des régions et l'amélioration du cadre de vie, la création de richesse, source d'emplois, le développement d'une administration plus performante et plus engagée, la consolidation de la paix, de la sécurité et de la cohésion sociale et, enfin, mettre l'Ivoirien au cœur de la Côte d'Ivoire solidaire.

Abdoulaye Bakayoko a invité ses interlocuteurs à convaincre leurs proches de sortir massivement pour voter le 31 octobre. Mais avant, il les a appelés à aller retirer leurs cartes d'électeur. Il a aussi sensibilisé les uns et les autres à préserver la paix tout au long du processus électoral.