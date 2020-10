Madagascar: Big Mj - Une belle orchestration musicale au Jao's Pub

Un embouteillage à 20 heures ! Les voitures des fans de Big Mj obstruaient la ruelle d'Ambohipo. Devant le Jao's Pub, des jeunes entre 18 et 35 ans sont venus de blanc vêtus. C'était d'ailleurs le thème de la soirée, « Nuit blanche ». En effet, la classe et l'authenticité étaient au rendez-vous ! À l'entrée de la tanière de Jaojoby, des photographes professionnels étaient chargés de prendre en photo les invités afin d'immortaliser le moment.

À 23 heures, Big Mj est monté sur les planches de Jao's Pub. Habillé en rouge, le chanteur est accueilli par un tonnerre d'applaudissements. Sans perdre de temps, l'artiste a interprété « Lehilahy manambôla ». L'assistance était en extase. Par la suite, les musiciens ont enchaîné avec un autre tube, « Pas touche ». Les fans ont chanté en choeur avec leur idole. Le spectacle était une véritable expérience scénique comme on en voit peu. Après avoir interprété trois chansons, Big Mj a remercié les invités. « Je vous remercie du fond du cœur. Sans le public, l'artiste n'est rien. Vous m'avez soutenu. Et cela, je n'oublierai jamais », a-t-il dit, le visage ému.

Le jeune homme a dû gravir les échelons pour en arriver là. Depuis « Tsinjaka triatria », un titre qui l'a propulsé au haut du classement en 2010. Ce morceau a permis à l'artiste d'Antalaha de voir sa cote de popularité monter en flèche. Désormais, il n'a plus rien à envier à personne. Son label est devenu une référence pour les artistes en herbe.

Les grosses pointures sont venues pour lever leurs verres. À part sa famille musicale, membres de BJ Label tels que Ratakinga, Mirella, Mustical et Blaiz, bon nombre d'artistes sont venus assister à la soirée. Deux membres de Jiolambups, Mc co Boybad et Gun, et des chanteurs venant de toutes les régions de Madagascar étaient présents.

« On fête mon anniversaire ensemble ». Depuis quelques années, l'équipe de Big Mj a un rituel lors de la célébration de son anniversaire : offrir de la pizza à des familles démunies. Ainsi, le mardi 20 octobre dernier, le chanteur et les membres de son label ont effectué une descente dans les quartiers défavorisés avec des centaines de cartons de pizza. « J'aime inviter tout le monde à mon anniversaire et partager le peu que j'ai ! C'était mon rêve depuis mon enfance ». Le rêve de Big Manafo Joby se réalise enfin.