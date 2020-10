Cote d'Ivoire: Décès du ministre Sidiki Diakité - Le premier ministre Hamed Bakayoko et son gouvernement aux côtés de la famille

Suite au décès du ministre de l'Administration du territoire et de la Décentralisation, Sidiki Diakité, survenu le vendredi 23 octobre 2020 des suites d'un arrêt cardiaque, le Premier ministre, ministre de la Défense, Hamed Bakayoko, a conduit la délégation du gouvernement, le dimanche 25 octobre 2020, à la résidence du défunt sise à Abidjan-Cocody Saint Jean, pour présenter les condoléances à la famille.

S'adressant à la famille du regretté ministre au nom du Premier ministre, ministre de la Défense, Hamed Bakayoko, par ailleurs chef de délégation, Sidiki Konaté, ministre de l'Artisanat et porte-parole de la délégation pour la circonstance, a dit : «Vous savez que notre frère, El Hadj Sidiki Diakité, était membre de ce gouvernement. En tant que tel, le chef du gouvernement, monsieur le premier ministre, Hamed Bakayoko, ministre de la défense, conduit ici une très forte délégation du gouvernement et tous les services pour venir apporter toute sa solidarité, ses condoléances à la famille et aux familles alliées ici réunies de notre regretté frère, El Hadj Sidiki Diakité.

Monsieur le premier ministre , tout comme tous les membres du gouvernement très affligés par ce rappel à Dieu, est déjà présent depuis donc l'annonce du décès, c'est lui en réalité qui a porté l'information du deuil. Officiellement aujourd'hui, il conduit une délégation pour présenter les condoléances de notre gouvernement. Au nom donc du président de la République de Côte d'Ivoire, son excellence Monsieur Alassane Ouattara, monsieur le premier ministre m'envoie vous dire que El Hadj Sidiki Diakité était membre d'une équipe.

En tant que tel, le gouvernement est ici comme co organisateur sinon organisateur principal de ses obsèques. Il vient donc avec les membres du gouvernement, prendre toute sa place dans le dispositif du comité d'organisation mais aussi rassurer la famille que le gouvernement sera à ses côtés pendant toutes ces obsèques et même après. Il rapporte donc au nom du président de la République, des prières pour le repos de l'âme de notre regretté frère. C'est de ça qu'il a besoin en ce moment. Toutes nos prières pour lui et nos condoléances pour sa famille».

Au nom du chef de l'État, Alassane Ouattara, la délégation a remis la somme de 30 millions Fcfa à la famille pour l'aider dans l'organisation des obsèques. En retour, le porte-parole de la famille Diakité et alliées, Issa Diakité Jules César, sous-préfet hors grade à la retraite, a traduit sa reconnaissance et sa gratitude au président de la République Alassane Ouattara et au gouvernement pour leur soutien.

Plusieurs délégations dont celle de sa famille politique le Rhdp, conduite par son directeur exécutif, Adama Bictogo, et celle de la police nationale, conduite par son Directeur général, Youssouf Kouyaté, se sont également succédé devant la famille. Sans préciser les dates, la famille du défunt a indiqué que les cérémonies de 7ème et 40 ème jour auront lieu après l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. En attendant, feu Sidiki Diakité aura droit à un d'hommage ce lundi à la primature au Plateau avant de prendre la route de Grand-Bassam où il sera inhumé auprès de ses géniteurs.