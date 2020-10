Cote d'Ivoire: Angleterre - Zaha se régale avec Palace

Wilfried Zaha connaît un début de saison remarquable avec son club, Crystal Palace. Auteur d'une passe décisive et d'un but, samedi dernier, l'international ivoirien a offert la victoire à son club face à Fulham. C'est le 5e but de l'attaquant ivoirien en six journées avec Crystal Palace cette saison. Une belle performance pour l'attaquant ivoirien qui, en six matchs, a dépassé le nombre de buts inscrits en championnat, la saison dernière (4 buts en 38 apparitions) sous les couleurs des Eagles de Palace.

Une performance qui permet également au joueur ivoirien d'intégrer le Top 5 du classement des buteurs de la Premier league 2020-2021. Un classement des buteurs mené par Calvert-Lewin (Everton) et Son (Tottenham) qui ont inscrit 7 buts chacun. Wilfried Zaha n'est désormais qu'à 5 buts de sa meilleure performance en Premier league. Le joueur de 27 ans avait inscrit 10 buts en 34 matches avec Crystal Palace lors de la saison 2018-2019.

La performance de Wilfried Zaha a été saluée par certains techniciens et son entraîneur Roy Hodgson. L'ex-international anglais Scott Parker estime qu'il est un joueur de classe mondiale. « Je suis plus qu'heureux de le féliciter aujourd'hui, mais c'est assez courant pour moi de faire l'éloge de Wilf Zaha parce qu'il fait tellement de bonnes choses », a déclaré son entraîneur lors de la conférence de presse d'après-match.

Intervenant en tant que consultant sur une chaîne de télévision anglaise, Tony Cascarino, ancien international irlandais, a admis pour sa part que le joueur ivoirien mérite d'évoluer dans un club qui dispute la Ligue des champions. Il a révélé également que le joueur ivoirien aurait pu évoluer à Liverpool. La somme réclamée par son club a constitué un frein à ce transfert.

A deux semaines du premier face à face contre Madagascar, comptant pour la 3e journée des éliminatoires de la Can 2021, la forme affichée par l'attaquant ivoirien est une bonne nouvelle pour Patrice Beaumelle et les Éléphants. Lors du match amical contre la Belgique, Wilfried Zaha avait occasionné le penalty qui a offert le but de l'égalisation aux Éléphants. Il n'avait pas disputé le match contre le Japon pour cause de blessure mais il semble avoir totalement retrouvé toutes ses capacités.