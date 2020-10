Cote d'Ivoire: Décès de Diakité Sidiki - Le ministre sera inhumé aujourd'hui à Grand-Bassam

Le ministre de l'Administration du territoire et de la Décentralisation, décédé le 23 octobre, sera inhumé aujourd'hui au cimetière de Grand-Bassam. Ce sera l'ultime séparation entre l'homme affable et travailleur et ses familles biologique et politique, amis et connaissances. Son décès, annoncé vendredi par le Premier ministre Hamed Bakayoko au Palais de la Culture, à l'ouverture d'une rencontre avec les artisans, commerçants et entrepreneurs, avait brisé toute une foule mobilisée,

Sidiki Diakité, était un homme de valeur que la Côte d'Ivoire n'oubliera pas si tôt. Très attaché au travail bien fait et à la cohésion, au respect de son prochain, il était un grand artisan des nombreuses rencontres entre le gouvernement et l'opposition. Dans le but de créer un climat de paix et de cohésion pour des élections apaisées en Côte d'Ivoire. Avant d'être à ce ministère qui lui donnait une place significative à ces assises, Sidiki Diakité était ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Bien avant, il fut nommé Préfet du District d'Abidjan où il a, dans la discrétion, travaillé au rayonnement du District et à la cohésion, au vivre-ensemble entre les populations. La nation lui rend aujourd'hui un ultime hommage.