Cote d'Ivoire: Situation socio-politique - Depuis Boguedia, à Issia, Mariatou Koné appelle les chefs traditionnels à faire baisser les tensions

Pour réduire les tensions, les conflits et les violences de toutes sortes en Côte d'Ivoire, le Ministère de la Solidarité de la Cohésion Sociale et de la Lutte contre la Pauvreté a entrepris depuis quelques années, la construction et l'équipement de Centres Multiethniques de Médiation et d'Arbitrage (CMMA) encore appelés Maisons des chefs ou Maisons du vivre ensemble , sur toute l'étendue du territoire national.

Déjà efficaces dans la prévention et la résolution des conflits, la Ministre Mariatou Koné souhaite qu'elles le soient davantage.

C'est pourquoi, elle a initié ces 24 et 25 octobre dans la sous-préfecture de Boguedia (Issia) dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, un atelier dénommé "atelier de mise en réseau des centres multiethniques de médiation et d'arbitrage afin de promouvoir un cadre permanent d'échanges entre les différents bénéficiaires de ces maisons de chefs, notamment les chefs de villages, de cantons, de provinces et même de communautés.

Aux participants venus de Didiévi, de Zouan-Hounien, de Soubré de Boundiali et de 17 autres localités de la Côte d'Ivoire, la ministre de la solidarité a exprimé une fois de plus l'importance que le gouvernement ivoirien, sous la houlette du Président de la République, Alassane Ouattara, accorde aux autorités traditionnelles dans le renforcement de la cohésion sociale en Côte d'Ivoire : " Votre rôle, c'est la cohésion. Usons de nos droits pour faire en sorte que les élections à venir puissent se dérouler sans violences. Faisons-en sorte que les tensions n'éclatent pas ; parce qu'avant, pendant et après les élections, on demeure des frères et sœurs".

Devant la volonté du gouvernement ivoirien de faire d'eux de véritables acteurs de paix, les chefs traditionnels ont salué l'initiative." Depuis que la maison des chefs est créée ici à Boguédia, nous avons fait un bond qualitatif dans la gestion des crises ici. Nous permettre de partager nos expériences avec les autres chefs du pays, va nous rendre encore plus efficaces". Selon Yagba Dogbo, chef du canton Bolo dans la sous-préfecture de Boguedia et président de la maison des chefs de Boguédia.

A la clôture de cet atelier qui a duré deux jours, la ministre a procédé au lancement officiel de l'édition 2020 de la journée annuelle de cohésion sociale organisée par la chefferie du canton Balo autour du thème " Quel comportement citoyen en cette période électorale".