Cote d'Ivoire: Inclusion financière - Lancement du paiement marchand sans frais

Un pas important vient d'être franchi dans le processus de développement du paiement électronique. Grâce à sa technologie innovante, l'entreprise Green pay a réussi à rassembler les moyens de paiement que sont Orange money, Mtn money et les cartes de crédit visa et MasterCard sur un terminal de paiement électronique (Tpe) de dernière génération, pour offrir aux Ivoiriens la possibilité de faire des paiements marchands sans frais. Le lancement officiel de cette solution de paiement électronique a eu lieu le jeudi 22 octobre, à la station Shell des 2 Plateaux (carrefour Duncan), en présence des principaux partenaires engagés dans le projet.

Depuis la survenue de la pandémie de Covid-19, le gouvernement et la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (Bceao) encouragent l'usage des paiements électroniques pour minimiser les contacts humains, vecteur de propagation de la maladie. Ce mode de paiement a du mal à décoller pour deux raisons : la majorité de la population n'est pas bancarisée, d'une part et, d'autre part, les paiements via mobile money étaient soumis à des frais.

Le projet qui a été lancé le 22 octobre apporte une solution à ce problème qui freine le développement du paiement digital. Car en plus d'offrir des conditions de sécurité dans les transactions financières, en l'occurrence les paiements marchands, il intègre les millions de détenteurs de compte mobile money qui, faute d'avoir des comptes bancaires, étaient exclus du paiement marchand sans frais dans l'écosystème de paiement moderne. Assurant ainsi une inclusion financière sans précédent.

«Nous sommes fiers de présenter officiellement à la population ivoirienne de nouvelles options de paiement pour les consommateurs qui souhaitent maîtriser leur budget de consommation, tout en jouissant du confort d'utilisation d'un moyen de paiement sécurisé. Nos clients demandent aujourd'hui plus de flexibilité, plus de qualité et plus d'efficacité dans les services qui leur sont proposés. C'est pourquoi l'innovation est au cœur de notre stratégie de développement », a indiqué le directeur général de Vivo Energy, Mohamed Chaabouni, dont l'entreprise va servir de point de lancement du projet.

«On n'arrête pas le progrès. On n'arrête pas le développement. La force du peuple africain est de faire des bonds technologiques. Nous lançons avec tous nos partenaires mobiles et bancaires le paiement marchand qui va déclencher la véritable inclusion financière pour tous. Maintenant, payons sans frais», a déclaré Traboulsi Anouar, directeur général de Green pay.

Le représentant d'Orange Money Côte d'Ivoire, Laurent Koffi Bah, a exprimé l'engagement de son entreprise à vulgariser le paiement digital. « Ce projet privilégie une approche à la fois globale, inclusive, innovante et s'inscrit dans la dynamique de notre stratégie, en apportant des solutions faciles d'usage et en simplifiant la vie de nos populations », s'est-il réjoui. «Nous croyons fortement que tout le monde mérite les avantages d'une vie moderne connectée, digitale et inclusive financièrement », a renchéri Ahui Lynda Mensah, général manager de Mtn Mfs-CI.

Abondant dans leur sens, le représentant du directeur général d'Ecobank, Adonis Séka, a renouvelé l'engagement de ladite banque pour l'acceptation des paiements électroniques. «En tant qu'entreprise responsable et citoyenne, nous nous positionnons comme un catalyseur pour soutenir toutes les initiatives de services de la transformation digitale », dit-il. La cérémonie de lancement a pris fin sur une session de démo conduite par Frédéric Tano, directeur commercial et marketing de Green pay.