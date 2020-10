Sénégal: Tendance baissiere en continu du nouveau coronavirus au pays - Covid-19 cède encore du terrain

La tendance à la baisse de la Covid-19 se confirme au Sénégal. Les nouveaux cas positifs de coronavirus continuent de chuter. C'est ce que révèle le point du jour sur l'épidémie du ministère de la Santé et de l'Action Sociale au cours du week-end où le Sénégal a donc enregistré 26 nouvelles contaminations de Covid-19 dont 9 cas contacts et 17 cas issus de la transmission communautaire sur 1954 tests effectués. Aucun cas importé de Covid-19 n'a été enregistré pendant les deux jours.

Le Sénégal est-il en passe de gagner son combat contre la Covid-19 ? Tout porte à le croire si l'on se fie aux données épidémiologiques communiquées par le ministère de la Santé et de l'Action Sociale. La tendance baissière de la Covid-19 s'est poursuivie au cours du week-end dernier avec 26 nouvelles contaminations enregistrées sur 1954 tests effectués. Il s'agit de 9 cas contacts et de 17 cas issus de la transmission communautaire.

Mieux, le durcissement des mesures au niveau des aéroports du Sénégal consistant à exiger à tout passager à destination du Sénégal un test RT-PCR Covid-19 négatif de moins de sept jours, fait ses résultats ou du moins. En tout cas, aucun cas importé n'a été enregistré dans les dernières 48 heures alors que la flambée des cas de ce type inquiétait les autorités. Autre bonne nouvelle dans le front contre la Covid-19, c'est que le nombre de décès liés à la maladie ne s'est pas augmenté depuis quatre jours.

Pour le dimanche 25 octobre, le communiqué du ministère de la Santé et de l'Action Sociale a fait état de « 3 cas contacts, aucun cas importé et 5 cas issus de la transmission communautaire répartis entre : Dakar Plateau 1, Guédiawaye 1, Ouest-Foire 1, Thiès 1 et Tivaouane 1». En ce qui concerne la journée d'hier également, « 93 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris, 4 cas graves pris en charge dans les services de réanimation, aucun décès n'a été enregistré ce samedi 24 octobre 2020 », a indiqué le ministère de la Santé et de l'Action Sociale. Pour le samedi 24 octobre, il s'agissait de « 6 cas contacts, aucun cas importé et 12 cas issus de la transmission communautaire répartis entre : Dakar-Plateau 3, Fann-Résidence 2, Almadies 1, HLM 1, Keur Massar 1, Liberté-6 1, Nioro 1, Ouagou-Niayes 1 et Pikine 1 ».

Par ailleurs, « 79 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris et aucun décès n'a été enregistré ce vendredi 23 octobre 2020 ». Au total, depuis l'apparition de la Covid-19, au mois de mars dernier au Sénégal, 15551 cas ont été déclarés positifs dont 14254 guéris, 321 décédés, et donc 975 sous traitement.

En effet même si la situation épidémiologie s'améliore, la prudence s'impose toujours. Pour cause, l'on s'achemine vers des évènements religieux qui rassembleront beaucoup de personnes mais aussi on fera face à l'ouverture des classes le 12 novembre prochain.