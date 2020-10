Madagascar: Formations professionnelles pour femmes - Soutien pour les victimes de violences basées sur le genre à Tuléar

Le Centre de Formation Professionnelle (CFP) pour jeunes femmes de Motombe -Tuléar a été mis en place en 2015. Selon son Directeur, ces cinq dernières années, le CFP a permis la sortie de 20 promotions, soutenues par le Royaume de Norvège, via le Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA) basé dans la Cité du Soleil.

Vingt jeunes femmes viennent de recevoir en main leur attestation de fin de formation en Coupe et Couture ce 24 Octobre, leurs passeports pour devenir autonomes. Ces jeunes femmes sont des survivantes de violences basées sur le genre (VBG) et elles on été prises en main par la Direction Régionale de la Population et de la Promotion de la Femme (DRPPF). « Félicitations à vous », encourage le Dr Emmanuel Beljard EDZONGUI, chef de Bureau UNFPA à Tuléar, « d'avoir brisé le silence, de prendre en main votre futur ». Pour concrétiser cet encouragement, le Royaume de Norvège a livré à l'endroit des 20 récipiendaires, 20 machines à coudre et des matières premières pour le démarrage des activités génératrices de revenus. « Une opportunité pour moi de pouvoir voler de mes propres ailes, ne plus dépendre d'un homme et de pouvoir éduquer mon fils », reconnaît Justiannah, 25 ans. Léontine, porte-parole des bénéficiaires, a tenu à remercier les formateurs de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle, l'UNFPA, la DRPPF et la Norvège.

Cette 21è sortie de promotion a vu le déplacement d'une équipe en provenance du MENTP dirigée par le Directeur Général de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle.