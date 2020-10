Madagascar: Innovation dans les TIC - Un programme d'études supérieures en ligne lancé par Ericsson

Une opportunité qui s'ouvrira aux jeunes talents malgaches évoluant dans le secteur du numérique et des TIC. Ericsson vient d'annoncer le lancement de l'édition 2020 de son programme d'études supérieures en Afrique.

Selon les informations fournies par les représentants d'Ericsson à Madagascar, le programme vise à développer les compétences techniques des jeunes diplômés en les formant aux technologies d'Ericsson et à ses solutions, à comment les délivrer et à comprendre les processus internes ainsi que les outils de travail. En outre, bénéficier d'une expérience pratique au sein de l'organisation matricielle d'Ericsson, sera - en termes de méthodes de travail, de vision stratégique, culture et des valeurs d'entreprise - un atout essentiel qui permettra aux jeunes diplômés de relever les défis commerciaux du futur.

Encadrement. Selon ses promoteurs, ce programme d'études supérieures aide à développer des talents locaux pour les marchés africains et contribue à renforcer l'engagement d'Ericsson à long terme avec ses partenaires en Afrique. De ce fait, cette société encadre les meilleurs talents et leur garantie des qualifications reconnues dans un environnement mondial. « Le programme est conçu pour donner un élan supplémentaire à la carrière des diplômés au bon moment - en maximisant les compétences qu'ils ont acquises au cours de leurs études. En ajoutant plus de compétences à leur répertoire et en les équipant pour avoir un impact positif sur le continent. Visant à attirer et à guider les profils technologiques les plus doués, innovants et créatifs, les programmes offrent aux diplômés l'occasion de s'engager avec la technologie la plus passionnante de la planète et les défis qu'elle apporte », a déclaré Caroline Berns, responsable de l'acquisition de talents chez Ericsson Moyen-Orient et Afrique.

2 phases. A travers le programme d'études supérieures, Ericsson souhaiter contribuer à l'avancée de la parité hommes/femmes, en accord avec « Ericsson Educate » et les projets locaux « Connectez pour apprendre » qui favorisent les femmes dans les domaines STEM (Science, Technologie, Ingénierie et Math) et tirent parti de la connectivité pour améliorer l'accès à l'éducation des enfants, en particulier des filles. En raison de la situation exceptionnelle et inédite imposée par la pandémie de Covid-19, le programme d'études supérieures sera délivré en format virtuel. Cette formation se concentrera, dans un premier temps, sur les diplômés de 4 pays, et devrait être déployé dans d'autres sur le continent au cours d'une deuxième phase.