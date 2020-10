Madagascar: Semaine de HAVATSA-UPEM - Tahala Rarihasina hébergera les œuvres des hommes de lettres

Souhaitant mettre en valeur le côté rassembleur de la poésie, Havatsa-Upem organise « herinandron'ny Havatsa-Upem », un événement d'envergure réunissant plus d'une trentaine d'écrivains malgaches résidant dans la capitale de Madagascar, du 26 au 31 octobre au Tahala Rarihasina.

La littérature a joué un rôle important tout au long du processus de formation de la nation malgache. Pourtant bon nombre de personnes de nos jours pensent qu'elle n'a jamais contribué à la construction identitaire de la Grande île. En organisant chaque année une semaine consacrée aux belles-lettres de la langue malgache, les membres de l'Havatsa-Upem ont toujours prouvé que la littérature malgache est en vie et est en « bonne santé ». En effet, la semaine de l'Havatsa-Upem a pour mission de promouvoir et défendre la langue malgache.

Faire venir des poètes et écrivains, attester de la vitalité et de la diversité du genre poétique, permettre des rencontres avec les publics du territoire, tels sont les principaux objectifs de cette association fondée en 1952. « A travers la littérature, nous extériorisons nos sentiments, nos émotions, nos impressions et nos jugements, qu'ils soient de valeur ou de réalité, de sorte à les partager avec les autres, à transmettre des informations et à en recevoir, à argumenter, à nous défendre », a fait savoir la présidente de l'association, Hajaina Andrianasolo. La littérature est une réflexion de la vie, des réalités exprimées et réalisées par les moyens du langage oral ou écrit d'un peuple donné. Elle vise souvent à une valeur esthétique et cherche à faire plaisir.

Expositions des œuvres et récitals de poésie seront au programme. Donc, les passionnés peuvent apprendre davantage la poésie à travers l'événement dédié à l'association pendant toute cette semaine.