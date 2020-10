Madagascar: Football - Mathyas Randriamamy dans le groupe pro du PSG

Une bonne nouvelle ne vient jamais seule pour le jeune gardien Mathyas Randriamamy. Après sa sélection chez les Barea, le voilà propulsé sur les bancs du Paris Saint-Germain en doublure de Sergio Rico.

Un heureux concours de circonstances, car en l'absence de Navas et de Letellier, malade, Thomas Tuchel a fait appel au jeune gardien de seulement 17 ans. Une aubaine pour celui que la presse française qualifie comme une révélation. Mathyas Randriamamy a le physique de l'emploi du haut de ses 1m87 et a le potentiel pour réussir une carrière fulgurante. Bien qu'il ne soit pas rentré dans le match de samedi, gagné haut la main par les Parisiens grâce à un doublé de Kean et un autre de Mbappé, Mathyas s'affirme en intégrant l'équipe professionnelle d'un club qui venait d'échouer de très peu en finale de la Ligue des champions.

Mathyas Randriamamy s'annonce également comme titulaire en puissance au sein des Barea. Le fait que Melvin Adrien soit remplaçant dans un club évoluant en Nationale 2, donc à des années lumières du statut actuel du PSG, le leader de la Ligue 1, donne un avantage certain à Mathyas Randriamamy. Cependant, Nina Razakanirina, le portier de l'Adema, a également du talent mais les cinq mois de confinement lui pèsent probablement dans les jambes. Le choix logique se tourne alors vers Mathyas Randriamamy, qu'on devait remercier pour avoir accepté de servir Madagascar, car à l'allure où vont les choses, la France cherche aussi de grands gardiens, car Lloris et Mandanda ne sont plus tout jeunes.