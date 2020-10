Cote d'Ivoire: Football - Aka Serge Arnaud veut porter les couleurs de l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire

Aka Serge Arnaud veut porter le maillot de la Côte d'Ivoire. L'international ivoirien qui évolue à El Gouna en Egypte, veut jouer sous les couleurs de son pays. C'est ce que rapporte Africa Top sport qui cite le site Ami-sportif.

« ... La sélection nationale, j'y crois fermement et je travaille dur pour cela. Il n'y a que mon travail et mes performances qui pourront m'y amener. C'est le rêve de tout footballeur de porter les couleurs de son pays et je l'ai toujours dans mon coeur. Je travaille pour cela tout en espérant qu'un jour on me fera appel et je donnerai le meilleur de moi-même pour ma nation... », a fait savoir le milieu de terrain âgé de 24 ans.

Aka Serge Arnaud fut un ancien joueur de l'Asec Mimosas.