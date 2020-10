Angola: Covid-19 - Les citoyens enfreignent les règles sanitaires

Luanda — Malgré l'augmentation substantielle des cas de Covid-19 en Angola, en particulier dans la province de Luanda, des milliers de personnes continuent d'ignorer les mesures de prévention et de contrôle de la pandémie dans différentes régions du pays.

Ces non-conformités ont été à la base de 30% du total des cas enregistrés dans le pays, depuis mars de cette année, conduisant à l'aggravation des règles du nouveau Décret présidentiel sur la situation des catastrophes publiques, en vigueur depuis le 24 octobre.

En pratique, les autorités sanitaires angolaises ont enregistré, sur l'ensemble du pays, plus de deux mille cas en moins de 15 jours, et pour la semaine qui vient de s'achever, 1 759 cas ont été enregistrés, contre 1 216 la semaine précédente.

Au cours des deux dernières semaines, des actes simples, tels que le port du masque, le lavage fréquent des mains, ainsi que la distanciation sociale pour ralentir la propagation de la Covid-19, ont été systématiquement violés.

Ces non-conformités ont été enregistrées principalement à l'intérieur et à l'extérieur des restaurants, des bars et autres espaces similaires.

Dans la capitale du pays (Luanda), par exemple, il est notoire que les gens restent dans les restaurants et les bars, pendant la journée et toute la nuit, dans des rassemblements de plus de cinq personnes, en violation des dispositions du décret présidentiel sur la situation des catastrophes publiques.

Il y a des gens qui ignorent encore l'existence du nouveau coronavirus en Angola, disant qu'il s'agit d'une «chanson» des autorités sanitaires.

A ce propos, le directeur du bureau de communication et de presse du commandement provincial de la police nationale à Luanda, l'inspecteur en chef Nestor Goubel, exhorte les citoyens à prendre davantage conscience de la pandémie et à coopérer aux mesures de biosécurité.

Il prévient que la police inspectera, chaque jour, les zones les plus peuplées et, en cas d'insistance du viol des mesures, agira conformément à la loi.

Cependant, outre Luanda, dans d'autres parties du pays, le scénario est similaire.

Dans la ville de Saurimo, province de Lunda Sul, les jeunes insistent pour aller dans les bars, sans le moindre respect des mesures de biosécurité, négligeant la contamination de la Covid-19.

A Mbanza Congo, dans la province de Zaïre, certains restaurants et lieux similaires ont été fréquentés par des clients qui ne respectent pas les mesures de protection individuelle et collective contre le Covid-19.

Les utilisateurs de ces lieux, majoritairement jeunes et adolescents, ignorent l'usage obligatoire des masques faciaux et le respect de la distance physique, sans oublier l'hygiène des mains.

Cette réalité est comparable à celle de la province la plus méridionale de l'Angola, Cunene, où les clients enfreignent les règles sanitaires sur le covid-19, telles que le port du masque et la distanciation sociale, dans les bars et restaurants de la ville d'Ondjiva.

Malgré le fait que les établissements disposent, à l'entrée, de moyens de protection de la biosécurité, tels que de l'alcool en gel et de l'eau et du savon pour le lavage des mains, les clients les utilisent très peu.

Au vu de ces comportements et depuis que les cas de Covid-19 en Angola augmentent quotidiennement, le président de la République, a publié un nouveau décret présidentiel sur la situation de catastrophe publique, pour couper la chaîne de contagion.

Dans ces nouvelles règles, les restaurants et établissements similaires, qui fonctionnaient de 7 h 30 à 22 h 30, commencent à le faire entre 6 h et 16 h, l'occupation de la capacité des espaces respectifs ne dépassant pas 50%.

Les pistes de danse sont interdites dans ces lieux. La violation de cette règle et des autres sur l'exploitation des restaurants et autres est punie d'une amende allant de 200 000 kwanzas à 350 000 kwanzas.

Cependant, selon le nouveau décret présidentiel, la non-utilisation des masques faciaux, lorsqu'elle est obligatoire, ou leur utilisation incorrecte, est punie d'une amende variant entre 10000 kwanzas et 15000 kwanzas, contrairement au cinq mille kwanzas précédents.

Le décret, valable 30 jours, souligne que la résistance au respect des mesures, contenues dans le diplôme juridique, constitue un crime de désobéissance, selon la loi, de sorte que ses auteurs seront traduits en justice pour être jugés.