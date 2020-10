Angola: Tous les patients atteints de covid à Bié, à Lunda Norte et à Moxico se sont rétablis

Luanda — Alors que l'Angola connaît une augmentation des infections au Covid-19, les provinces de Bié, Lunda Norte et Moxico ont réussi à guérir toutes les personnes diagnostiquées avec Sars-cov2 (Covid-19), sans enregistrer aucun décès.

Le pays compte au total 9 381 cas positifs, avec 268 décès, 3 508 patients et 5 605 malades actifs.

Selon les données officielles, la province de Bié a enregistré 32 cas, aucun décès, et 32 patients guéris, tandis que Moxico a confirmé cinq cas, tous guéris.

Une situation similaire a été enregistrée dans la province de Lunda Norte, qui n'a confirmé qu'un cas positif de Covid-19, qui s'est également rétabli.

Les 5 605 malades actifs dans le pays sont répartis sur 15 provinces. Luanda, l'épicentre de la pandémie dans le pays, recense 8 097 cas positifs de Covid-19, dont 4 694 malades actifs, 3 167 malades rétablis et 236 morts.

Huíla est la deuxième province avec le plus de cas signalés, 242 infections, avec 227 malades actifs, six malades guéris et neuf décès, suivie de Cabinda, avec 236 cas confirmés, 210 malades actifs, 25 malades guéris et un décès.

Du groupe de provinces comptant plus d'une centaine de cas confirmés, Zaïre recense 223 cas (100 patients actifs et 123 patients guéris), suivi de Benguela avec 194 cas confirmés (130 actifs, 53 rétablis et 11 morts).