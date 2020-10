Algérie: Les Directions de l'environnement de wilaya organisent des opérations de reboisement

Alger — Les Directions de l'environnement de wilaya ont lancé à travers tout le territoire national des opérations de reboisement et des campagnes de sensibilisation au profit des citoyens à l'occasion de la journée nationale de l'arbre célébrée le 25 octobre de chaque année, a indiqué dimanche un communiqué du ministère de l'Environnement.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre des efforts du ministère visant la préservation des ressources naturelles d'autant que le reboisement est le moyen le plus efficace pour lutter contre la pollution de l'air, la désertification ainsi que les séquelles des changements climatiques outre la préservation de la biodiversité, précise la même source.

Selon la même source, ces dispositions permettent d'augmenter le quota du citoyen en matière d'espaces verts jusqu'à 4m² par habitant, une moyenne toujours inférieure à la mondiale (10m²/habitant) ce qui contribue à la préservation des équilibres écologiques et climatiques en sus de la santé et la sérénité publique grâce à leurs capacité d'éliminer la pollution de l'air.

Et pour réduire les séquelles menaçant l'écosystème, plusieurs politiques de prévention et de développement ont été adoptées en Algérie, renforcées, actuellement, par la Stratégie nationale et le plan d'action de la biodiversité 2018-2030, visant la protection des écosystèmes y compris le système écologique forestier, a-t-il rappelé.

"La relance du projet du Barrage vert par le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, porte des dimensions de développement pour préserver et valoriser le couvert forestier et contribuer ainsi à la lutte contre la désertification", souligne le ministère.

Ainsi, le secteur de l'Environnement et des énergies renouvelables exhorte les représentants de la société civile et les associations écologiques à participer aux activités de boisement à travers la quatre coins du pays, pour consacrer la culture de boisement et préserver la pérennité du couvert végétal.