Togo: Kissi contredit le PM Tomégah-Dogbé et sonne la renaissance d'une nouvelle C14 dépouillée des guerres intestines

Ancien député et actuellement Conseil municipal dans Golfe 5 et Secrétaire national du CAR (Comité d'Action pour le Renouveau), Jean Kissi conteste vigoureusement la position du Premier ministre Mme Victoire Tomégah-Dogbé, qui, plusieurs jours plus tôt, indiquait « la population togolaise et la communauté internationale ont été tous témoins du bon déroulement du processus électoral dans notre pays. Le Togo est un pays démocratique qui a des instruments de régulations et de suivi de processus électoraux. La CENI et la Cour Constitutionnelle ont déjà réglé cette question d'élection ». Elle ajoutait par la même occasion, « ... pour nous, la page de la présidentielle est déjà tournée ».

En contradiction avec le PM Tomégah-Dogbé, militante de UNIR, Jean Kissi indique « qu'il y a un conflit post électoral qui est là et qu'il faut résoudre » et que « personne ne peut dire aujourd'hui que la crise politique est derrière nous, pas même la chef du gouvernement ».

En tout cas de l'avis du Secrétaire national du CAR, la quête de l'alternance doit être relancée de plus belle et cette fois à travers la mise en place d'une nouvelle C14 (allusion à la défunte coalition de l'opposition), qui sera exempt de toutes guerres intestines, d'intérêt partisan et bien d'autres maux, qui n'ont pas fait du bien à ce regroupement de l'opposition togolaise qui a remué le pays entre 2017 et 2018, à travers de gigantesques manifestations.