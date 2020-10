Togo: L'Adjoint au Maire, Anoumou Amessé, offre des kits scolaires aux élèves des plusieurs quartiers de Golfe 1

L'Adjoint au Maire de la commune de Golfe 1 a posé dimanche, un acte de générosité au profit des élèves démunis pour la rentrée prochaine des classes. Déjà connu pour ces actions en faveur des couches défavorisées surtout à la veille de chaque rentrée scolaire, mieux que les années précédentes, Arnold Anoumou Amessé a étendu son geste à d'autres quartiers de la commune de Golfe 1.

Conscient de ce que les répercussions économiques de la Covid-19 n'ont pas épargné plusieurs familles à situation déjà précaires et sentant présentes les difficultés pour faire face aux dépenses des frais liés à la rentrée académique prochaine, Arnold Anoumou Améssé, Adjoint au maire de la Commune de Golfe 1 a procédé hier dimanche 25 octobre 2020 au don de kits scolaires à une centaine d'élèves de cinq (05) quartiers de la commune.

Chaque kit est composé de paquet de cahiers de 100 pages, de 200 pages, un paquet de crayons de couleurs, une gomme, un lot de 4 stylos de plusieurs couleurs (bleu, rouge, noir, vert), du crayon à papier, taille-crayon, une boite de colle, une règle (traceur), un ensemble géométrique et une bavette.

Pour l'élu local, cette opération solidaire à titre personnel s'inscrit dans le cadre d'un accompagnement aux familles démunies surtout en cette période difficile liée à la pandémie du Coronavirus.

« C'est une mission que je me suis assignée à faire dans mon quartier depuis quelques années bien avant que je ne sois élu conseiller municipal et maire Adjoint du Golfe 1. Mais avec la nouvelle responsabilité, j'ai voulu étendre mon action à certains quartiers défavorisés de notre commune tels que Apéyémé, Adidomé, Sossoukopé, Kotokoucondji et Ablogamé », a indiqué le cadre de la CDPA, parti dont il est membre.

La journée a été aussi l'occasion pour le donateur de témoigner sa reconnaissance « à l'endroit de la population qui a eu confiance en moi en m'élisant », tout en exhortant les enfants et parents à plus de responsabilité à travers un bon travail à la fin de l'année scolaire et surtout le respect des mesures barrières car, selon M. Amesse, « l'avenir appartient à la jeunesse ».

Les bénéficiaires ne sont pas restés avares en reconnaissance. Ils ont témoigné à cet effet, leur reconnaissance, c'est le cas de maman Victoire. « Vous venez de nous manifester votre solidarité. Nous voudrions remercier le maire. Nous sommes très contents de votre geste », a laissé entendre la mère d'une élève. « Je suis heureux d'avoir reçu ces fournitures scolaires. Je remercie monsieur le maire et je promets de bien travailler pour avoir mon CEPD cette année », a aussi promis l'un des élèves.