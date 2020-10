Ile Maurice: Décompte des voix le même jour - «Pas de grosse difficulté...»

Le commissaire électorale rassure. Il ne devrait pas avoir de soucis à faire le décompte des voix pour les villageoises le même jour. Même dans les grands villages.

Des doutes subsistent parmi des candidats de grands villages à la suite de la décision de la Commission électorale d'effectuer le dépouillement des bulletins juste après la fermeture des bureaux de vote, le 22 novembre, pour les élections villageoises. Une dizaine de villages comptent plus de 10 000 électeurs (chiffres officiels avant le nouveau registre des électeurs du 15 novembre), à l'instar de Triolet (18 399), Bel-Air-Rivière-Sèche (13 678), Goodlands (15 856) Mahébourg (11 630) et Saint-Pierre (12 028). Il existe une certaine appréhension car le décompte des voix pourrait durer de longues heures.

Selon un candidat à Triolet, si au moins 50 % des électeurs se rendent aux urnes, il y aura environ 9 000 votants dans ce village. Il ajoute qu'il y aura au moins trois centres de vote et se demande comment se fera le décompte des voix. «Le dépouillement se fera-t-il dans un seul centre ? Si c'est le cas, se posera le problème du transport des urnes...»

Nous avons posé la question à Irfan Rahman, commissaire électoral. Il affirme qu'il comprend les interrogations autour du dépouillement le même jour car c'est une première. Il indique que pour les grands villages, comme Triolet, il y aura probablement trois centres de vote. Aussitôt la fermeture des bureaux de vote, chaque salle de classe fera le décompte des voix.

Les résultats seront transmis dans une salle principale où se trouvera une équipe avec à sa tête le Returning Officer. Cette équipe devra additionner tous les résultats provenant des autres salles de vote. Une fois les résultats obtenus, ils seront communiqués dans un des trois centres de vote, identifié comme le principal. En même temps, les résultats seront envoyés à la commission électorale à Port-Louis.

La proclamation des résultats se fera dans le centre principal qui sera désigné. Et c'est là que les candidats se retrouveront pour connaître le verdict des électeurs. Combien de temps prendra le décompte des voix ?

À ce stade, Irfan Rahman soutient qu'il est difficile de le prévoir, tant qu'il n'a pas le nombre de candidats et surtout le nombre de votants. Néanmoins, il affirme que même si c'est tout nouveau, «il ne prévoit pas de grosse difficulté». Il ajoute que dans les petits villages où il y aura un seul centre de vote les résultats pourront être obtenus dans une heure ou même moins.

Tous les villages passeront au vote

Avec l'enregistrement d'au moins deux équipes dans les 130 villages, il devrait y avoir des élections partout. Mais selon la Commission électorale, il faut attendre le «nomination day», soit le samedi 31 octobre, pour connaître effectivement si tous ces groupes ou alliances enregistrés aligneront des candidats. Comme c'est souvent le cas, de potentiels candidats qui ont enregistré des équipes pourraient décider d'intégrer un autre groupe, réduisant ainsi le nombre de groupes. Et il se peut que dans certains villages, il y ait une seule équipe qui se présente et dans ce cas de figure, les neuf candidats de cette équipe seront élus de facto, sans passer par des élections. En tout cas, depuis la semaine dernière et jusqu'à samedi, les tractations, voire les lobbies, se multiplient entre d'éventuels candidats pour la constitution des équipes.

L'allocation aux fonctionnaires recalculée

Pour la première fois depuis l'organisation des élections, ceux qui sont appelés à travailler ne seront en poste qu'un seul jour. Normalement, la majorité des fonctionnaires travaillent pendant deux jours et ils sont rémunérés pour deux jours de travail. Or cette fois-ci, ils ne travailleront qu'un seul jour mais pendant de longues heures. Selon Irfan Rahman, cette question sera prise en considération et les allocations seront recalculées pour que ces fonctionnaires obtiennent ce qu'ils méritent pour ces longues heures de travail. À noter que pour les élections villageoises, les bureaux de vote ferment à 16 heures.