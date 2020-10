Maroc: Exposition à Rabat et Casablanca de l'artiste Bouchaib Habbouli, du 27 octobre 2020 au 15 janvier 2021

Rabat — Une exposition rétrospective de l'œuvre de l'artiste Bouchaib Habbouli sera organisée du 27 octobre 2020 au 15 janvier 2021 aux Villas des Arts de Rabat et de Casablanca, a indiqué un communiqué de la Fondation Al Mada, organisatrice de l'événement.

Né en 1945 à Azemmour, où il vit et travaille, Bouchaîb Habbouli est un artiste "autodidacte", souligne la même source, ajoutant que "son goût du dessin et de la couleur" l'amène à suivre, au lendemain de l'indépendance, une formation d'animateur plastique, dispensée par le ministère de la jeunesse et des sports.

De 1957 à 1963, il fréquente les ateliers de La Mamora, à Rabat et encadre en même temps les enfants, qui occupaient régulièrement l'espace de la maison des jeunes de sa ville natale, a précisé le communiqué, faisant observer que l'artiste peintre a suivi des formations de base en art plastique et s'est consacré à l'enseignement sans pour autant arrêter sa recherche plastique profonde.

Bouchaib Habbouli s'affirme avec l'identité de son expression plastique et graphique. Au cours des années, les réalisations de l'artiste font preuve de grandes capacités, note la Fondation Al Mada.

Le peintre des "Figures" et des "Oiseaux" a à son actif plusieurs expositions individuelles, collectives et notamment des rencontres inter-arabe et méditerranéennes, a rappelé la même source.

Les visites se font dans le respect des mesures de sécurité sanitaire, souligne Al Mada.