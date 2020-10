Burkina Faso: VVV Venlo 0 - 13 Ajax - La MANITA pour Lassina Traoré ( Ajax )

Cet après-midi l'Ajax Amsterdam se déplaçait sur la pelouse du VVV Venlo pour le compte de la 7ème journée du championnat Hollandais de football. Victoire écrasante de l'Ajax (13 à 0) face à son adversaire, avec le superbe match du Burkinabè Lassina Traoré qui a inscrit 5 buts et délivré 3 passes décisives.

Muet depuis le début de la saison en Eredivisie , le jeune attaquant Burkinabè de 19 ans se souviendra toute sa vie de ce match face au VVV Venlo. La cause, il a inscrit 5 buts et délivré 3 passes décisives.

Dans un match dans l'équipe de Venlo est passée complètement à coté avec 0 tir cadré et 24 % de possession de balle, les joueurs de l'Ajax, ultra dominateur avec 76 % de possession de balle, 12 corners et 45 tirs (23 cadrés), n'ont pas fait dans la dentelle. Déjà à la 12ème, Ekkelenkamp inscrit le premier but de son équipe, imité quelques minutes plus tard par l'attaquant Burkinabè qui inscrit ses deux premiers buts de la partie à la 17ème et 32ème minutes de jeu. En deuxième mi-temps, il marque ses 3e but et le 5e (54ème et 65ème). Il conclut en marquant son 5ème et dernier but de l'Ajax à la 87ème minutes de jeu.

Score final 13 - 0 pour l'Ajax.

L'Ajax toujours au top malgré ses nombreuses ventes

En tête du classement avec 15 points , l'Ajax Amsterdam envoie un signal fort à ses concurrents de l' Eredivisie et se remette de la défaite en UEFA cette semaine face à un Liverpool en réussite . En l'absence de Hakim Ziyech parti à Chelsea , de ses maitres à jouer De Jong et Van De Beek partis respectivement au Barcelone et à Manchester United , sans oublier son défenseur De Ligt parti la Juventus , le club de capitale a été sacré champion la saison dernière et sest fait sorti au prelmier tour de l'UEFA la saison dernière . Mais avec son nouveau maitre à jouer Ekkelenkamp, son gardien Camerounais Onana, l'expérimenté D . Blind, et sa nouvelle pépite Lassina Traoré , l'Ajax surprendra-t-elle encore une fois l'Europe cette saison ?

Tous les buteurs du match

Ekkelenkamp ( 2 buts )

Lassina traoré ( 5 buts )

Huntelaar ( 2 buts )

Tadic ( 1 but )

Martinez ( 1 but )

Antony ( 1 but )

Blind ( 1 but)