Congo-Kinshasa: Linafoot/Ligue 1 - Maniema Union gagne, DCMP et Mazembe s'équivalent, Lupopo et V.Club se neutralisent

Les classicos de la sixième journée de la 26e édition du championnat de la Ligue nationale de football entre DCMP et Mazembe d'un part, Lupopo et V.Club de l'autre, n'ont pas tenu toutes leurs promesses, laissant cependant l'outsider Maniema Union consolider sa place de leader.

L'AS Maniema Union s'est imposé, le dimanche 25 octobre 2020 au stade Joseph Kabila de Kindu, face à Lubumbashi Sport sur le score de deux buts à zéro, en match de la 6e journée de la 26e édition du championnat de la Ligue nationale de football. Le défenseur central Johnson Atibu Radjabu a inscrit les deux buts en première (12e minute) et deuxième période du club de la province de Maniema Union, actuel leader du championnat. Au stade Frédéric-Kibassa-Maliba de Lubumbashi, Lupopo et V.Club se sont séparés par zéro but partout.

Et au stade des Martyrs de Kinshasa, il n'y a eu que deux buts entre deux autres ogres du football national, le Daring Club Motema Pembe (DCMP) et le Tout-Puissant Mazembe de Lubumbashi. Un but partout a été le score. Dark Kabangu Kadima a ouvert la marque à la 58e minute, sur une longue balle de Christian Ngimbi déviée par Karim Kimvuidi sur Dark Kabangu. Ce dernier a pris de vitesse la défense des Corbeaux de Lubumbashi, avant de fusiller le gardien de but ivoirien de Mazembe, Sylvain Gbohouo d'une frappe sous la barre. C'était son cinquième but de la saison. L'égalisation est arrivée très rapidement, une minute après (59e minute) par Joël Beya, sur une passe décisive de Trésor Mputu qui est entré en cours de jeu en remplacement de Glody Likonza sorti à cause d'une blessure. C'est le troisième but de l'attaquant des Corbeaux cette saison. Bossu Nzali a pris la place de Miché Mika et Patou Kabangu Mulota celle du buteur Joël Beya. Du côté du DCMP, Sidibe Broulaye a remplacé Jimmy Bayindula, Junior Abu Koné est monté à la place de Doxa Gikanji. Il n'y a plus eu de but jusqu'au coup de sifflet final. DCMP a mis un frein à quatre défaites de suite face à Mazembe. Mais le club de Lubumbashi n'a plus perdu devant DCMP depuis 9 ans.

Au stade de l'Unité de Goma dans la province du Nord-Kivu, le club local Dauphin Noir a battu le Racing Club de Kinshasa (RCK) par un but à zéro, une réalisation du capitaine Puskas Kirenge à la 45+2e minute de la partie. C'est la première victoire de ce club depuis le début du championnat après quatre matchs joués tous à domicile. Le samedi 24 octobre 2020 au stade des Martyrs de Kinshasa, le FC Renaissance s'est remis de sa défaite face au DCMP en dominant la Jeunesse sportive Groupe Bazano de Lubumbashi par un but à zéro au terme d'une farouche opposition entre les deux équipes. Les joueurs du coach Camille Bolombo ont trouvé la faille à la 88e minute sur penalty consécutif à une faute de main d'un défenseur de Bazano dans sa surface de réparation. Glody Kikwama Mujinga a inscrit l'unique but en trompant le gardien de but de Bazano, club entraîné par José Mundele qui s'est plaint de l'arbitrage à la fin de la partie. L'on note que c'est le quatrième match sans succès de Bazano qui est en pleine crise de résultat.

Ce même samedi sur la même aire de jeu, la Jeunesse sportive de Kinshasa (JSK) et l'AC Rangers se sont quittés sur un nul d'un but partout. Kirongozi a ouvert le score pour les Académiciens dès la 5e minute d'une belle frappe. Les poulains de l'entraîneur Jean-Claude Makanda, promus cette saison dans l'élite du football congolais, ont remis les pendules à l'heure à la 30e minute par le biais de Mbala Bloda. Les deux clubs n'ont pas encore enregistré de victoire.

Au classement, Maniema Union est leader avec 12 points en 6 matchs livrés, devant le FC Renaissance du Congo qui compte 11 points en 6 rencontres. V.Club a engrangé 8 points en 4 matchs, alors que DCMP compte 6 points en 5 matchs. Mazembe, Blessing, Sanga Balende, Lupopo et Dauphin Noir ont chacun 5 points, avec 4 matchs joués. Don Bosco, JS Groupe Bazano, Racing Club de Kinshasa et Jeunesse sportive de Kinshasa ont chacun 2 points.