Congo-Brazzaville: Santé publique - Une conférence axée sur la lutte contre la poliomyélite

« La victoire contre la polio est une victoire pour la santé mondiale », tel a été le thème de la conférence organisée par les Rotariens, le 22 octobre, à l'occasion de la Journée mondiale de la polio.

Comme chaque année, la journée mondiale de la polio célébrée le 24 octobre est un repère pour les Rotariens du monde entier car elle marque le renouvellement de leurs engagements de se rassembler, de reconnaître les progrès réalisés et de faire également le point des actions à poursuivre pour mettre définitivement fin à cette maladie paralysante.

Et devant un parterre de ses membres et partenaires, les participants ont suivi avec attention les exposés relatifs aux activités développées grâce au Rotary et à ses partenaires. Ceux-ci ont été animés notamment par le Dr Roland Rizet, ancien gouverneur de district et président du Comité PolioPlus du Rotary international en République du Congo ainsi que le Dr Da Domanfoule du bureau régional de l'OMS à Brazzaville. Ils ont porté successivement sur le rôle du Rotary dans la lutte contre la poliomyélite depuis 1985 ; l'état des lieux dans le monde et plus particulièrement en République du Congo et de la contribution attendue de ses membres.

Selon le Dr Da Domanfoule, « pour le Congo, les dernières informations épidémiologiques montrent qu'à la date du 20 septembre, l'on a notifié un cas de polio virus de type 2, dans le district de Mvouti-Kakamoéka, grâce au système de surveillance qui a été efficace ».

Au-delà de la conférence sur la polio, le Rotary club Brazzaville Telema a été installé en marge de cette activité par le club parrain, le Rotary Club Brazzaville Djoué Doyen, en présence du professeur Hervé Iloki, ancien gouverneur de district. La présidente de ce club est Mme Laeticia Nkakou.

Le Rotary club Brazzaville Telema, qui compte actuellement vingt-trois membres, a été admis au Rotary international le 20 août 2020. Il est le cinquième Rotary club à Brazzaville. Ses deux premières actions humanitaires (dons de masques, kits scolaires et produits d'hygiène) ont été réalisées le samedi 17 octobre dernier dans deux écoles publiques de Brazzaville : l'école unité africaine à Poto-Poto et l'école de la Poudrière.

Le Rotary international, rappelons-le, est une association qui rassemble plus de trente-cinq mille clubs et près de 1,2 million de personnes dans près de deux cents pays et régions dans le monde. Il a pour but de servir autrui, de promouvoir des normes éthiques élevées et de favoriser l'entente internationale, la bonne volonté et la paix au travers de son réseau de Rotariens, décideurs locaux, civiques et professionnels.

Par ailleurs, depuis 1988, grâce au Rotary et ses partenaires de l'Initiative mondiale pour l'éradication de la poliomyélite, près de trois milliards d'enfants dans le monde ont été vaccinés contre la polio, et près de dix-neuf millions de personnes marchent actuellement, celles qui autrement auraient été paralysées. Le Rotary a contribué à ce jour pour plus de 2,1 milliards de dollars aux efforts mondiaux d'éradication de la polio.