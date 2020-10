Congo-Kinshasa: Riposte à la Covid-19 - Equity Bank Congo à la rescousse des centres de santé du Kongo central

C'est à une véritable itinérance aux accents purement humanitaires que s'est livré tout récemment la haute direction d'Equity Bank Congo dans la province du Kongo central où le Fonds national de solidarité contre le coronavirus (FNSCC) a procédé à la distribution des équipements de protection individuelle contre cette pandémie.

Pour la délégation d'Equity Bank qui a répondu positivement à l'appel à la solidarité nationale en mettant à la disposition du Fonds un important lot de kits sanitaires, il était question de s'assurer que le don est arrivé bel et bien à destination. D'où la présence de la délégation d'Equity Bank conduite par son directeur général, Célestin Mukeba, dans quelques centres hospitaliers du Kongo central. En effet, quelques grands hôpitaux du Kongo central, triés sur le volet, ont reçu un important lot des kits sanitaires remis à leur personnel soignant. C'est à l'hôpital Saint-Luc de Kisantu que le FNSCC s'est livré, par l'entremise de son vice-coordonnateur, Jean Munongo, à la première remise d'équipements réceptionnés par le médecin-directeur Danny Nzita. Ce dernier a exhorté les bénéficiaires à en faire bon usage tout en estimant que ce matériel aidera le personnel médical de cet établissement hospitalier à administrer les soins appropriés en toute responsabilité.

Prenant la parole à cette occasion, Célestin Mukeba a salué l'action du FNSCC tout en exhortant le personnel soignant à mettre plus d'emphase sur le message de sensibilisation en rapport avec les mesures barrières et de distanciation physique afin de freiner l'élan de propagation de la covid-19. Même scénario ou presque à l'hôpital général de référence Nsona Nkulu de Mbanza Ngungu où un important lot d'équipements de protection individuelle a également été remis au personnel soignant. La cérémonie furtive ayant ponctué cette remise de don s'est déroulée en présence de l'administrateur du territoire et d'autres notabilités locales. Sans verser dans des considérations superflues, le médecin directeur, le Dr Marius Mayuvu, a eu des mots justes pour remercier le FNSCC et Equiy Bank pour cette grande marque de sollicitude.

Après Mbanza Ngungu, la délégation d'Equity bank a mis le cap sur Kimpese, précisément à l'Institut médical évangélique où plusieurs autres cartons des kits sanitaires ont été remis au personnel soignant à la satisfaction du médecin directeur, Dr Désiré Imposo, qui n'a pas manqué de remercier ses hôtes pour ce geste louable et salutaire. Il a indiqué que, dorénavant, la prise en charge médicale des patients se fera avec efficacité et responsabilité.

Expliquant le bien-fondé de la présence d'Equity Bank sur ce site hospitalier, le directeur général a indiqué que son institution financière ne fait qu'accompagner le FNSCC dans la distribution des matériels de protection au bénéfice du personnel soignant. « Nous avons jugé bon d'assister au processus de distribution pour s'assurer que ce don arrive à bon port. On est très fier de voir le degré d'organisation du FNSCC. C'est pour nous l'occasion de réitérer le message de sensibilisation à l'endroit de nos populations à continuer à observer les mesures barrières jusqu'à l'éradication de ce virus ». Et d'ajouter : « En privilégiant le personnel soignant, on garantit ainsi que la chaîne de transmission ne va pas se poursuivre ».

De l'hôpital général de référence de Kinkanda (Matadi) à celui de Boma en passant par la clinique de la Croix-Rouge, sans oublier le Centre hospitalier Papa Diangenda Nkuntima, les membres du FNSCC et d'Equity bank ont eu droit aux mêmes mots de remerciements et d'encouragement de la part des bénéficiaires du don. Ces derniers ont fait le serment de les utiliser à bon escient et, surtout, d'accentuer la sensibilisation auprès d'une communauté autochtone pas toujours au faite des informations en rapport avec l'évolution de la pandémie à l'échelle nationale. Rappelons qu'Equity Bank Congo avait remis, le 14 septembre dernier, un don en matériel évalué à un million de dollars au FNSCC composé de gants, de masques, de visières de protection, de combinaisons de protection, de couvre-chaussures, de blouses chirurgicales et de lunettes de protection. Ce don est destiné à plusieurs structures sanitaires du pays.