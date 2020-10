Congo-Brazzaville: Santé - Le CHU entend réduire la mortalité due aux cancers

Le Centre hospitalier et universitaire (CHUB) de Brazzaville a réouvert, le 26 octobre, son unité de cardiologie rééquipée en matériel neuf avec un personnel à nouveau recyclé pour renforcer la capacité du service et des soins.

L'objectif visé par la direction générale de cet établissement sanitaire consiste à réduire le taux de mortalité des malades en urgence cardiologique et améliorer les performances des agents en service.

« Il est mis en nombre et en qualité au sein de l'unité de cardiologie un personnel paramédical. Le besoin en médicaments d'urgence est comblé. Nous avons des aspirateurs, concentrateurs d'oxygène, des moniteurs pour un fonctionnement optimal de l'unité afin que la mortalité due à certaines situations cardiovasculaires aigues soit minimisée », a indiqué Stéphane Ikama Meo, chef de l'unité des soins intensifs de cardiologie.

L'unité de cardiologie du CHUB a une capacité d'accueil de dix lits. Il y a une salle de quatre lits pour les soins intensifs en cardiologie et une autre salle pour les convalescences immédiates.

« Cette unité rendra ses services à l'ensemble de la population du Congo et non de Brazzaville uniquement. Les vies seront sauvées. C'est un grand pas que nous franchissons», a complimenté Denis Bernard Raiche, nouveau directeur du CHU de Brazzaville.

