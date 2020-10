Congo-Brazzaville: Promotion culturelle - Le comité de pilotage d'Arterial network se réunit en visioconférence

Plusieurs points ont été examinés, le 24 octobre, par le comité de pilotage d'Arterial network afin d'impulser une nouvelle dynamique au réseau panafricain regroupant les acteurs culturels et les organisations de la société civile chargées de la culture.

Toutes les cinq régions du réseau ont pris part à la réunion en ligne à savoir l'Afrique centrale représentée par Pierre Claver Mabiala du Congo Brazzaville (président), l'Afrique du Nord par Limane Kane (vice-président), l'Afrique de l'Ouest par Fousseyni Diakité (trésorier), l'Afrique australe par Melita Matshine (membre comité de pilotage), l'Afrique de l'Est par Nathan Kiwere (membre du comité de pilotage).

Plusieurs questions ont fait l'objet d'échanges parmi lesquelles le rappel des conclusions de la dernière réunion d'Abidjan, la situation actuelle du réseau, les actions menées, les projections sur les activités à mener et la question de la situation des affiliés. Arterial Network qui a été créé en 2007 est un réseau panafricain fort de plus de cinq mille membres, dynamiques de la société civile qui regroupe des artistes, des organisations et des institutions engagées dans le secteur créatif africain.

Basé à Cap Town en Afrique du Sud, Arterial Network est le réseau social panafricain conçu et dirigé par des acteurs culturels africains. Il procède aussi par des plaidoyers et des lobbyngs auprès des décideurs politiques du continent, en vue de la prise en compte du travail de l'artiste et l'amélioration de ses conditions de travail, de vie et de création.