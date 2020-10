Afrique: Coupe africaine de la confédération - La Renaissance sportive Berkane récompensée

Les Marocains de la Renaissance sportive de Berkane se sont imposés le 25 octobre au Complexe sportif Moulay Abdallah de Rabat 1-0 devant la formation égyptienne de Pyramids FC en finale de la Coupe de la confédération.

Les joueurs de RS Berkane avaient terminé la finale de la saison dernière en larmes après avoir courbé l'échine devant le Zamalek lors de leur première finale. Une année après, les voilà récompensés de leur effort sur le terrain. La Renaissance Berkane a non seulement remporté son premier titre continental mais aussi a réussi à prendre sa revanche face à un club égyptien.

Elle a tiré son épingle de jeu grâce à l'unique but de la rencontre inscrit par Issoufou Dayo, opportuniste à la 15e minute. RS Berkane qui s'est procurée les meilleures occasions du match pouvait améliorer sa performance si des attaquants étaient adroits devant le but adverse. Le RS Berkane est le cinquième club marocain à remporter cette coupe de la confédération après le Raja de Casablanca (2018), Mas de Fès en 2011, Fus de Rabat en 2010 et FAR du Rabat en 2005. Interrompue en mars à cause de la crise sanitaire due à la pandémie du coronavirus, la Coupe de la confédération a rendu son verdict sous le format inédit de final four qui s'est disputé au Maroc. La finale s'est déroulée à huis clos.

Cette formule n'a pas été appliquée en Ligue africaine des champions. Les demi-finales se sont disputées en aller et retour. Pour l'instant, l'affiche de la finale n'est pas encore connue car la demi-finale retour initialement prévue le 24 octobre entre le Raja de Casablanca au Zamalek a été repoussée au 1er novembre à cause de huit cas confirmés de Covid-19 dans l'effectif du club marocain. Au match, le Raja s'était incliné sur ses propres installations 0-1. Dans l'autre demi-finale, Al Ahly du Caire s'est qualifié en battant le 23 octobre le Wydad de Casablanca 3-1. A l' aller le club égyptien avait pris le meilleur sur celui du Maroc 2-0. La finale de la Ligue des champions est programmée pour le 6 novembre.