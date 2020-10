Sénégal: Edouard Mendy - Quelles sont ses relations avec Kepa à Chelsea ?

Gardien titulaire de Chelsea, Kepa Arrizabalaga a vu Franck Lampard propulser Edouard Mendy gardien N°1 il y a quelques jours. Une décision qui, certainement, ne sera pas facile à digérer pour le portier espagnol. De là à avoir des répercussions sur ses relations avec Mendy ? A en croire le Sénégalais, c'est non.

Evoquant le sujet dans des propos rapportés par le Mirror, l'ex-Rennais parle plutôt d'une très bonne relation avec Kepa.

« Avant mon premier match, il m'a évidemment souhaité bonne chance. En tant que gardiens, on sait qu'on doit rester solidaires et unis. J'ai une très bonne relation avec Kepa et le groupe de gardiens qu'on a », a-t-il fait savoir. « On est tous très ouvert. N'importe quelle personne qui connaît et suit le football pourrait voir qu'il y avait une situation unique en ce qui concerne les gardiens ici. Mais ça n'a pas du tout joué de rôle dans ma décision de venir à Chelsea. Le coach, ainsi que tout le club, m'a rassuré sur le fait que Chelsea serait le meilleur club pour moi, pour continuer de me développer en tant que joueur et pour aider l'équipe. C'est là-dessus que je suis focalisé », a ajouté Edouard Mendy, qui sera dans les buts de Chelsea lors du choc contre Manchester United ce samedi.