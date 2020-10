Sénégal: Ecosse - Solide prestation de Fernandy Mendy avec les Raith Rovers

Fernandy Mendy et les Raith Rovers FC ont fait le show en Scottish Championship hier. Ils ont fait voler en éclats Queen of the South.

Pour le compte de la deuxième journée de Scottish Championship (deuxième division écossaise), Raith Rovers FC était en déplacement face au Queen of the South.

Bien qu'étant éloigné de ses terres, l'équipe du défenseur Bissau-guinéen a été démonstrative avec une victoire éclatante sur le score de cinq buts à deux. Deux succès en autant de sorties et la formation est déjà du championnat.

Sur le banc à l'entame de la rencontre, Mendy a fait son entrée en jeu à la 73ème minute. Sa présence a eu un impact positif sur le jeu de Raith Rovers. Aucun but n'a été inscrit par Queen of the South. Malgré les actions offensives à répétition.

Auteur de ses premières minutes de la nouvelle saison en championnat, Fernandy Mendy compte réaliser un excellent parcours. Ce qui va probablement lui ouvrir les portes de la sélection bissau-guinéenne dans les mois à venir. C'est d'ailleurs son plus grand souhait.