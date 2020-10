Algérie: Manchester City - Jouer un jour au PSG ou à l'OM ? Ryad Mahrez ne ferme aucune porte

Devenu un élément essentiel de l'effectif de Manchester City cette saison, Ryad Mahrez a bien conscience qu'il ne finira pas sa carrière chez les Sky Blues. Et s'il devait quitter City un jour, acceptera-t-il d'aller au Paris Saint-Germain ou à l'Olympique de Marseille ? Interrogé sur le sujet par son coéquipier Benjamin Mendy, l'ailier algérien ne ferme aucune porte.

«C'est vrai que j'étais un supporter de Marseille quand j'étais petit. Après si le PSG... Ce n'est pas d'actualité parce que je suis encore sous contrat et je suis bien à Manchester. Mais Paris c'est ma ville. Je suis né et j'ai grandi à Paris. On ne sait jamais», a-t-il expliqué avant d'évoquer le cas de l'OM.

« J'aurais pu aller jouer à Marseille et je peux encore aller jouer à Marseille. On ne sait jamais dans la vie, il ne faut fermer aucune porte. C'était à l'époque, je ne savais pas, et j'étais bien à Leicester, mais ils ont jugé que je n'avais pas le niveau ».