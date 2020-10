Burkina Faso: Yssuf Dayo ( RS BERKANE) couronné , Lassina Traoré ( AJAX ) recordman

De la finale de la coupe CAF à L'Eredivisie, les joueurs Burkinabè se sont illustrés ce weekend de la plus belle des manières. Dayo Yssouf a offert le titre à ses coéquipiers Burkinabé du RS Berkane , et Lassina Traoré attaquant de l ' Ajax Amsterdam a marqué un quintuplé.

Yssuf Dao et ses compatriotes champions

Le colosse défenseur central Burkinabè a disputé hier l'un des plus grands matchs de sa carrière lors de la finale de la Coupe de la CAF face aux Egyptiens de Pyramids FC. À la 15ème minute de jeu, suite à un cafouillage dans la défense Egyptienne, le ballon ricoche sur le pied du défenseur des Etalons et prend la direction des buts. Le reste du match est un combat digne d'une bataille romaine de la part du Burkinabè ; présence athlétique, interventions décisives au cœur sa défense, marquage dur sur l'homme, don de soi, concentration et engagement sans faille pour protéger les siens des offensives de l'équipe de Pyramids FC . Belle soirée pour ses compatriotes Alain Traoré et Djibril Ouattara qui remportent ainsi un titre continental.

Le record de Lassina Traoré

Après son quintuplé ce weekend face au VVV Venlo, le jeune attaquant de l'Ajax d'Amsterdam devient ainsi le premier footballeur Burkinabè à inscrire 5 buts lors d'un match et surtout le premier joueur de l'Ajax à marquer au moins 5 buts dans une rencontre de championnat depuis le légendaire Marco Van Basten (6 buts en 1985). On espère le voir marquer davantage de buts comme il l'avait fait avec la réserve de l'Ajax où il a le plus évolué depuis son arrivée en 2019. Lassina Traoré avait ainsi inscrit 22 buts et délivré 11 passes décisives en 33 apparitions avec les moins de 21 ans.