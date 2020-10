Congo-Kinshasa: 10 voitures offertes aux joueurs du DCMP avant le choc contre Mazembe

Au Daring Club Motema Pembe (DCMP), les dirigeants ont décidé de faire les choses en grand. Alors que l'équipe affronte le TP Mazembe ce dimanche en championnat, ils ont fait une surprise très agréable aux joueurs samedi à l'entraîneur pour booster leur moral.

Ainsi donc, 10 véhicules personnels ont été offerts à certains joueurs du club. Selon les dirigeants, il s'agit d'une promesse tenue par la direction à l'endroit de certains joueurs qui en avaient fait la demande lors de leur signature de contrat.

« A la signature des contrats, certains joueurs ont demandé des véhicules. Le président a préféré le faire ce jeudi, question de s'assurer que le mental du groupe est au zénith avant le choc de ce dimanche », a confirmé à Foot RDC une source proche du DCMP.

Voilà un cadeau qui permettra aux joueurs de se surpasser sur le terrain contre le TP Mazembe ce dimanche.

10 vehicles offered to players. "At the signing of contracts, some players had requested vehicles. President preferred to do it this Thursday, to ensure that the group's mind is at Zenith before the shock [against #Mazembe] on Sunday"

