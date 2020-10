Maroc: Mercato - Ziyech évoque à nouveau son choix de Chelsea

Pour une énième fois, Hakim Ziyech donne les raisons de son transfert vers Chelsea. En conférence de presse, il a révélé ce qui a véritablement penché en faveur des Blues malgré les nombreuses sollicitations.

Le jeu prôné par Frank Lampard a tout changé au niveau de Ziyech. Le projet de l'entraineur de Chelsea a séduit le Lion de l'Atlas qui a donc décidé de rejoindre le club Londonien.

« On a parlé au téléphone et la façon dont il m'a décrit le jeu a fait la différence. Je viens de l'Ajax où on aime jouer au football, alors nous avons parlé de notre idée du jeu. Et il était évident qu'il avait confiance en moi. (... ) En janvier, nous parlions déjà mais l'Ajax n'a pas voulu me laisser partir. Ensuite, tout est allé très vite et tout était bouclé en 10 jours », a-t-il fait savoir devant la presse.

Blessé au genou, Hakim Ziyech a fait ses débuts sous ses nouvelles couleurs le samedi dernier en Premier League contre Southampton.