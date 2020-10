Afrique: Préparatifs CHAN 2020 / Elim CAN 2021 - Nouvelle victoire de la Zambie sur l'Ethiopie

Deuxième succès de rang de la Zambie sur l'Ethiopie dans le cadre de son périple en Afrique de l'est. Une victoire 3-1 plus convaincante que la première trois jours plus tôt (3-2).

Victorieux sur le fil le 22 octobre dernier, les Chipolopolo ont assuré dimanche. Emmanuel Chabula ouvre le score à la 15è minute. Il est imité dix minutes plus tard par Collins Sikombe. Avant que Chabula n'inscrive un doublé à la 35è pour un score 3-0 à la pause.

Au retour des vestiaires, les Ethiopiens réduisent le score le score par Getaneh Kebede (86è). Score final 3-1.

Malheureusement, le programme établi par la Zambie ne peut aller au bout. Les deux matchs prévus contre le Soudan du Sud sont annulés. Les Brights stars ont des difficultés pour voyager sur l'Ethiopie.

Ce regroupement dans la corne de l'Afrique servait de préparation pour Micho Sredojevic et ses hommes en vue des éliminatoires de la CAN 2021 et du CHAN 2020.