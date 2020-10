Cote d'Ivoire: Aka Serge Arnaud rêve des Eléphants

Joueur d'El Gouna en Egypte, Aka Serge Arnaud veut porter un jour la tunique orange de la Côte d'Ivoire. Il l'a fait savoir lors d'une interview au site Ami-sportif.

Agé de 24 ans, le milieu de terrain a des objectifs. Probablement le plus élevé est celui d'être convoqué en équipe nationale. Il compte d'ailleurs cravacher dur en club pour réaliser ce rêve.

« ... La sélection nationale j'y crois fermement et je travaille dur pour ça. Il n'y a que mon travail et mes performances qui pourront m'y amener. C'est le rêve de tout footballeur de porter les couleurs de son pays et je l'ai toujours dans mon coeur. Je travaille pour ça tout en espérant qu'un jour on me fera appel et je donnerai le meilleur de moi-même pour ma nation... », a-t-il fait savoir.

Ancien joueur de l'Asec Mimosas, Aka Serge Arnaud a une grande admiration pour Yaya touré. Il dit avoir le même style que l'ex capitaine des Eléphants. Patrice Beaumelle, le sélectionneur de la Côte d'Ivoire peut donc superviser ce talent.0