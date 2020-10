Gabon: Ngounié - Le PAPG1 présenté à la Dola

Le Gabon se lance dans une structuration du secteur agricole en incitant les paysans à saisir l'opportunité du Projet d'appui au programme Graine 1 qui a été présenté aux éventuels bénéficiaires du département de la Dola dont Ndendé est le chef-lieu

(Gabonews) : A la tête de la délégation, M. Voga Moudoubou, expert en développement rural qui a dévoilé aux exploitants agricoles présents lors de la rencontre au service agricole le 24 octobre dernier. Le PAPG1 mérite une attention particulière quand bien même, certains cultivateurs se montrent sceptiques au vu des expériences antérieures. Ledit met la formation en priorité.

Le PAPG1 prévoit des multi-services. L'objectif de cette mission s'est focalisé sur l'actualisation du fichier national des exploitants et des coopératives agricoles, l'observation des organisations et opérationnalisations , l'identification des faiblesses , des besoins afin de mieux cibler les actions futures, renforcement des compétences ainsi que l'identification des infrastructures sociales et communautaires.

"Les bénéficiaires du PAPG1 peuvent être des individus et des coopératives" a souligné HUG Bronson Eli-N'na de la direction générale du développement rural. L'Etat gabonais qui met 11 milliards bénéficie un prêt de 65 milliards FCFA de la Banque africaine de développement (BAD) afin d'inciter les paysans locaux à l'entrepreneuriat rural puis améliorer l'offre des Formation professionnelle agricole. Les exploitants agricoles vont se lancer dans la culture du palmier, café cacao, le vivrier et le maraîcher.

La sempiternelle question du conflit homme faune ne pouvait pas être éloignée lors des échanges. "Nous sommes fatigués de planter pour les éléphants" a lâché Adélaïde Moussavou. Alors que Jean Jacques du village Nanga a soulevé l'expansion des plantations de palmiers à huile d'Olam.

Le PAPG1 veut contribuer à l'objectif de développement de Graine qui est l'amélioration de la sécurité alimentaire et la diversification de l'économie gabonaise par la promotion des cultures industrielles et vivrières, à travers le développement de nouvelles plantations par Sotrader et l'appui aux coopératives. Six zones d'intervention sont retenues pour la mise en œuvre du PAPG1 : Ngounié, Woleu-Ntem, Ogooué Lolo, Haut-Ogooué, Ogooué-Ivindo et la Nyanga. Le développement des infrastructures agricoles constitue l'une des urgences : logements, toutes agricoles.