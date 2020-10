Togo: Cet Adjoint au Maire de Golfe 1 exhorte les jeunes élèves à "plus de responsabilité"

"Restons mobiliser pour accompagner les familles démunies", c'est dans cette perspective que l'Adjoint au Maire de la Commune Golfe 1, Anoumou Amessé a donné un coup de pouce à une centaine de jeunes apprenants venant des quartiers de Bè Apéyémé, Bè Adidomé, Sossoukopé, Kotokoukondji et Ablogamé.

C'est ce que nous avions constaté ce dimanche à travers cette opération de distribution de fournitures scolaires.

Reconnu pour ses gestes de générosité dans la commune, cette énième action de l'Adjoint au Maire vise à accompagner les familles démunies surtout en ces temps de crise sanitaire.

« Ce geste rentre dans le cadre d'un accompagnement que nous voulons faire aux familles démunies plus précisément à cause de la pandémie qui sillonne notre environnement ces derniers temps et c'est dans cet ordre d'idée que j'avais souhaité accompagner les parents d'un kit scolaire et d'une bavette pour que les enfants puissent débuter l'année et rester en bonne santé », a indiqué Anoumou Amessé.

Par cette action, l'élu local appelle à la mobilisation pour un avenir prospère de la jeunesse, relève de demain.

« A travers cette action nous voulons exhorter nos enfants a plus de responsabilité dans le futur puisque l'avenir appartient à la jeunesse et si nous y mettons à présent on aura gain de cause dans les années à venir », a aussi souligné le donateur qui a ajouté, « tout d'abord il y a une pandémie qui sillonne.

Il faut rester mobiliser par rapport à cette pandémie, tenir compte des gestes barrières. Nous les exhortons à plus de responsabilité pour un développement harmonieux de notre commune Golfe 1 ».

Bonne rentrée scolaire à tous les apprenants.