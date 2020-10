Cote d'Ivoire: Concours Miss 2.0/Fatim Cissé, marraine - "Il s'agit pour nous de valoriser la jeune fille dans toute sa pluralité"

interview

Vous êtes la marraine du concours Miss 2.0 dont la Côte d'Ivoire accueille la première édition cette année. A quel besoin répond cette initiative ?

Miss 2.0 répond au besoin de présenter la jeune fille dans toute sa pluralité. C'est un concours dont les critères d'évaluation s'appliquent à leurs talents, leur engagement social, leurs capacités entrepreneuriales et leurs valeurs.

Ce concours répond aux aspirations profondes des jeunes ivoiriennes quant aux critères sur lesquelles elles souhaitent être évaluées par la société. Vous parlez d'engagement, de capacités entrepreneuriales, etc.

Quels types de talents recherchez-vous à travers ce concours ?

Nous recherchons des talents divers. Nous nous intéressons surtout à la personnalité de la jeune fille qui postule à ce concours. Ce qui signifie que nous nous attacherons à rechercher l'influence qu'elles ont dans leur entourage immédiat et tiendrons compte de leurs ambitions, leurs objectifs à long terme et de comment elles s'intègrent dans la société. Il est aussi annoncé comme étant un concours 100% digital.

De quoi s'agit-il exactement ?

Ce concours est innovant, à la fois dans le fond et dans la forme. Dans le fond parce qu'il sort un peu de tout ce qui est stéréotype de la femme en général et dans la forme parce que tous les votes vont se faire de manière digitale.

Quelles sont les différentes étapes de l'événement ?

Actuellement, nous sommes dans la phase de présélection des candidates via les réseaux sociaux. Cette présélection s'appuie sur l'analyse des biographies de 100 jeunes filles. Les 50 premières candidates qui auront eu plus de like seront sélectionnées pour participer aux deux prochaines épreuves qui seront des challenges vidéo : le contenu de la première vidéo sera un argumentaire sur une thématique définie par le jury.

Elles seront soumises au vote du public par Internet et par Sms également. Dans une seconde vidéo, elles mettront en avant leurs talents. Au terme de ces deux épreuves, dix jeunes filles seront retenues et intègreront un camp où elles suivront une formation pluridisciplinaire avec un accent mis sur le digital. L'objectif est de prendre les filles telles qu'elles sont et de sortir des individualités, avec toutes les qualités et les compétences qu'elles ont, et de pouvoir les amener à se positionner en tant que figures inspirantes, connectées et engagées.

Quand aura lieu la grande finale de ce concours lancé en septembre ?

Elle aura lieu le 20 décembre.

Ce concours suscite-t-il un engouement auprès des jeunes filles ?

Nous notons un franc succès parce que plus de mille candidatures ont été enregistrées. Nous en avons sélectionnés 100 sur la base des critères d'éligibilité, à savoir, avoir entre 20 et 30 ans, résider en Côte d'Ivoire, avoir un casier judiciaire vierge et surtout avoir comme niveau d'études minimum le Bac.

Quels seront les lots des gagnantes ?

La Miss 2.0 s'en ira avec un chèque de 15 millions de FCfa, une voiture et une bourse d'études. La première dauphine gagne un chèque de 5 millions et une bourse d'études. La deuxième dauphine, un chèque de 3 millions et une bourse d'études. En ma qualité de marraine du concours Miss 2.0, j'offrirai à la gagnante un voyage d'études et d'agrément d'une semaine à Singapour.