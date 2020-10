Afrique: Coronavirus - 1.155.301 décès dans le monde

Geneve — La pandémie de Covid-19 a fait au moins 1.155.301 décès morts dans le monde, selon un bilan établi lundi à partir de sources officielles.

Plus de 43.080.500 cas d'infection ont été diagnostiqués depuis le début de l'épidémie, dont au moins 29.194.100 sont aujourd'hui considérés comme guéris.

Sur la journée de dimanche, 4.313 nouveaux décès et 408.969 nouveaux cas ont été recensés dans le monde. Les pays qui ont enregistré le plus de nouveaux décès dans leurs derniers bilans sont l'Inde avec 480 nouveaux morts, les Etats-Unis (461) et l'Iran (337).

Après les Etats-Unis, les pays les plus touchés sont le Brésil avec 157.134 morts et 5.394.128 cas, l'Inde avec 119.014 morts (7.909.959 cas), le Mexique avec 88.924 morts (891.160 cas), et le Royaume-Uni avec 44.896 morts (873.800 cas).

Parmi les pays les plus durement touchés, le Pérou est celui qui déplore le plus grand nombre de morts par rapport à sa population, avec 104 décès pour 100.000 habitants, suivi par la Belgique (93), l'Espagne (74) et la Bolivie (74).

La Chine (sans les territoires de Hong Kong et Macao) a officiellement dénombré un total de 85.810 cas (20 nouveaux entre dimanche et lundi), dont 4.634 décès (0 nouveaux) et 80.911 guérisons.

L'Amérique latine et les Caraïbes totalisaient lundi à 11H00 GMT 391.941 décès pour 10.943.182 cas, l'Europe 262.837 décès (8.876.668 cas), les Etats-Unis et le Canada 235.185 décès (8.853.039 cas), l'Asie 166.317 décès (10.212.958 cas), le Moyen-Orient 56.752 décès (2.441.985 cas), l'Afrique 41.257 décès (1.718.636 cas), et l'Océanie 1.012 décès (34.038 cas).