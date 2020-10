Algérie: Le vote en faveur du projet de révision constitutionnelle prémunira l'Algérie

Annaba — Le président de la Coordination nationale de la société civile (CNSC), Abdelhafid Bessalah, a déclaré lundi à Annaba que le vote «massif» en faveur du projet de révision de la Constitution, soumis à référendum le 1er novembre prochain, «permettra de prémunir l'Algérie et de barrer la voie aux réticents devant la volonté de changement».

Lors d'un meeting animé dans le cadre de la campagne référendaire sur la révision de la Constitution, au Palais de la Culture Mohamed Boudiaf, M. Benssalah a souligné que «les Algériennes et les Algériens sont invités, le jour même de la commémoration de l'anniversaire du déclenchement de la Glorieuse Révolution nationale, à répondre à l'appel du pays à l'image de leurs aïeux, en votant en faveur du projet de révision de la Constitution», à même «d'asseoir les fondements d'une Algérie où la dignité du citoyen sera préservée et les potentialités de tous ses enfants seront exploitées pour construire un avenir sûr et prometteur».

M.Bessalah a également appelé les acteurs de la société civile à intensifier l'action de sensibilisation des citoyens pour leur expliquer les articles du projet de révision de la Constitution, et à inciter les jeunes à participer massivement au référendum du 1er novembre, lequel promet "une Algérie où les compétences et les potentialités des jeunes seront réhabilitées, une Algérie qui garantit justice et prospérité à tous ses enfants».