Cameroun: Meurtres d'enfants à Kumba - Le président Biya critiqué pour sa réaction tardive

Le président camerounais a enfin exprimé ses condoléances, via Twitter, aux victimes du massacre de samedi 24 octobre survenu dans une école de Kumba dans le sud-ouest anglophone et au cours duquel sept élèves âgés de 9 à 12 ont été tués.

Son silence faisait plus que faire grincer des dents. Il en était devenu lourd et pesant voire incompréhensible pour beaucoup de Camerounais. Plus de 48h après le massacre de Kumba, Paul Biya l'a enfin rompu. Lundi, dans l'après-midi, le président camerounais a pour la première fois à travers une série de tweets, quatre au total, livré son sentiment sur cette tragédie : « j'ai appris avec une grande tristesse l'horrible assassinat de plusieurs élèves survenu dans la ville de Kumba », a écrit Paul Biya. Dans un second tweet, il a dit « condamner avec la plus grande fermeté ce crime barbare et lâche, envers des innocents ».

Ses condoléances, il les a adressées aux familles endeuillées ainsi qu'à la communauté éducative. Il a enfin terminé en indiquant qu'il avait déjà instruit que « des mesures appropriées soient prises avec diligence, afin que les auteurs de ces actes soient interpellés et traduits devant la justice ».

Ces tweets présidentiels n'ont pour autant pas fait taire les critiques et même des moqueries sur les réseaux sociaux. « Vous vous réveillez enfin M. le Président ! » pouvait-on lire ici et là. Certains lui demandant même de de rendre personnellement à Kumba, porter sa compassion aux victimes.