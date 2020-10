Afrique: Elim CAN 2021 - La double confrontation Sénégal - Guinée Bissau au Portugal ?

On vous l'apprenait il y a quelques jours. La CAF a laissé le soin à ses associations membres de choisir s'ils veulent disputer les prochains matchs des éliminatoires de la CAN 2021 sur terrain neutre. Une option qui visiblement ravit le Sénégal et la Guinée-Bissau.

A en croire le journal sénégalais Record, les deux fédérations explorent la possibilité de disputer leurs deux matchs à Lisbonne au Portugal. Le pays visiblement épargné par le coronavirus a accueilli plusieurs rencontres de la tr^ve internationale ce mois. Ainsi, la Guinée-Bissau y a notamment joué et battu le Mozambique.

Djurtus et Lions de la Teranga s'affrontent respectivement les 11 et 15 novembre en éliminatoires de la CAN 2021. Avec 6 points, le Sénégal domine le groupe. La Guinée-Bissau possède 3 points, à égalité avec le Congo. L'Eswatini ferme le groupe.