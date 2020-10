Afrique: Liverpool - Midtjylland - prévisions et paris d'experts

Un expert a fait un pronostic pour le match de la 2ème journée de la phase de groupes de la Ligue des champions Liverpool - Midtjylland.

Liverpool sort de deux saisons extraordinaires au cours desquelles les Reds ont amassé les titres, dont la Ligue des Champions 2019 et la Premier League la saison passée. Les hommes de Klopp ont plutôt bien lancé leur nouvelle saison mais ont connu une énorme contre-performance face à Aston Villa (7-2). De plus, lors de la rencontre suivante dans le derby face à Everton, Liverpool a perdu l'important Virgil Van Dijk et 3 points au vu de certaines décisions arbitales (2-2). Pour son entrée en lice en C1, la bande à Klopp s'est difficilement imposée à Amsterdam face à l'Ajax (0-1). Sur leur lancée, les Reds ont dominé samedi Sheffield en Premier League (2-1).

Lourdement blessé contre Everton, le taulier van Dijk manquera une grosse partie de la saison. De plus, le gardien n°1 Alisson, la recrue Thiago Alcantara, le défenseur Matip et le milieu de terrain Oxlade-Chamberlain sont également en convalescence. Une nouvelle fois, le trio Mané-Firmino-Salah devrait être titularisé tandis qu'en l'absence de Matip et Van Dijk, c'est l'ancien Monégasque Fabinho qui redescend en défense centrale. Avec 6 buts inscrits en 6 journées de championnat, l'Egyptien Salah se montre très prolifique en ce début de saison.

A peu d'éléments près, c'est donc très certainement la grosse équipe de Liverpool qui affrontera le club danois ce mardi. Un sacré baptême du feu pour Midtjylland, qui atteint la phase de poules pour la première fois de son histoire après deux tentatives manquées en tour préliminaire en 2015 et 2018. Le FC Midtjylland a remporté l'été dernier son 3ème titre de champion national du Danemark en devançant largement le FC Copenhague pour retrouver sa couronne. Malgré cela, les Loups ont dû passer par les barrages pour rejoindre la phase de groupe de la Ligue des Champions où ils ont tour à tour écarté Ludogorets (0-3), les Young Boys de Berne (3-0) puis le Slavia Prague (0-0 à l'aller, 4-1 au retour au Danemark).

Les Danois ont un sens du but avec lequel ils peuvent résister dignement. Je pense qu'ils sont capables de marquer au moins un but contre l'actuel Liverpool - nous prenons l'échange de buts contre 1,90 en 1xbet.