Cote d'Ivoire: Fonds Spécial PME Covid-19 - Plus de 10 milliards de FCFA déjà octroyés aux PME

Créé par Ordonnance n°2020-384 du 15 avril 2020, le Fonds de Soutien aux Petites et Moyennes Entreprises (FSPME COVID-19) mis en place par le Gouvernement ivoirien est une réalité pour les PME ivoiriennes impactées par la crise de la Covid19.

En effet, ce fonds a pour objectif de contribuer à atténuer l'impact de la pandémie COVID-19 sur les PME en préservant l'emploi et l'outil de production sur toute l'étendue du territoire national.

Du 18 Mai au 16 octobre 2020, le Comité de Gestion du FSPME COVID-19 s'est réuni durant 20 séances pour délibérer sur les demandes de prêts à taux zéro et à taux réduit de 2,5% aux PME réceptionnées et analysées par l'Agence CI PME, secrétaire exécutif du Fonds.

À l'issue des différents examens des dossiers, les demandes suivantes ont été approuvées. Il s'agit de quarante-neuf (49) entreprises ont bénéficié uniquement d'une validation de subvention pour un montant total de 17 660 000 FCFA ;

Cinquante-huit (58) entreprises ont bénéficié d'une validation de prêt à taux zéro pour un montant total de 315 813 884 FCFA en plus de la subvention qui leur a été accordé ;

Deux cent treize (213) entreprises ont bénéficié d'une validation de prêt au taux réduit de 2,5% pour un montant total de 10 725 865 327 FCFA ; Le montant global accordé à ces entreprises se chiffre à 11 059 340 101 FCFA.

Tirant les expériences de la phase transitoire, il convient de rappeler que les critères d'éligibilité au FSPME ont été allégés pour faciliter un accroissement des bénéficiaires du fonds et sont disponibles sur http://fspme.agencecipme.ci/.

C'est notamment le cas des attestations de régularité fiscale et CNPS qui ne sont plus des critères bloquants à condition que la PME accepte, via la convention de crédit, un prélèvement à la source de la totalité de ses dettes fiscales et sociales une fois sa demande acceptée par le Comité de Gestion du FSPME Covid-19.

L'Agence CI PME, Secrétaire Exécutif du FSPME mène depuis sa nomination en Mai 2020, des actions de proximité à l'endroit des organisations, faitières et PME d'Abidjan et de l'intérieur du pays en vue d'encourager la soumission massive des PME impactées par la Covid 19.

Pour rappel, le Gouvernement s'est doté d'un Plan de Soutien Economique, Social et Humanitaire évalué à 1700 milliards de FCFA, soit environ 5% du PIB.

Ce plan a pour objectif d'atténuer l'impact de la pandémie sur les populations et les acteurs économiques des secteurs formels et informels et également de préparer une reprise rapide des activités à la fin de la pandémie afin de soutenir l'écosystème entrepreneurial en vue d'un développement inclusif portés par des PME dynamiques, compétitives et innovantes.

Le Fonds de Soutien aux PME (FSPME Covid-19, www.fspme.agencecipme.ci) dont le Secrétariat Exécutif est assuré par l'Agence CI PME, consacre 150 milliards de F CFA au renforcement du soutien aux PME en vue de préserver l'outil de production, maintenir les emplois et relancer leurs activités dans le cadre du Programme de Riposte économique du Gouvernement ivoirien face à la crise liée à la Covid19.

Opérationnalisée depuis Octobre 2017, l'Agence Côte d'Ivoire PME est l'organe de mise en œuvre opérationnelle de la politique gouvernementale de promotion des PME.

Elle œuvre à soutenir l'écosystème entrepreneurial et à apporter des solutions concrètes, pour la transformation structurelle de l'économie ivoirienne et le développement inclusif portés par des PME dynamiques, compétitives et innovantes, conformément à la vision prônée par Son Excellence Monsieur Alassane Ouattara, Président de la République de Côte d'Ivoire.