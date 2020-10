Togo: Les ménages bénéficiaires outillés pour les causeries éducatives sur la bonne utilisation des fonds

Pour amener les ménages bénéficiaires des TM (Transfert monétaires) à utiliser à bon escient les fonds reçus du paiement des TM, et atteindre le plein potentiel de l'accroissement souhaité de leurs consommations et de leur résilience monétaire, l'Antenne régionale d'ANADEB Savanes a organisé ce lundi 26 octobre 2020, une rencontre de préparation des causeries éducatives avec des délégués des villages bénéficiaires.

Au total, 50 délégués de 50 villages issus des 15 cantons bénéficiaires de transferts monétaires de la préfecture de Tône ont pris part à cette réunion préparatoire de l'enregistrement et diffusion des causeries éducatives sur les mesures d'accompagnement dont les maires des 4 communes de la préfecture de Tône, les chefs cantons, les chefs de villages et quelques acteurs impliqués dans la mise en œuvre des opérations des transferts monétaires.

Rappeler aux 62 participants, l'importance des mesures d'accompagnement aux transferts monétaires ; rappeler les 3 grands thèmes qui feront l'objet des mesures d'accompagnement ; partager avec les participants les sous-thèmes de chaque thème ; amener les participants à identifier et à prioriser pour chacun des 3 thèmes les sous-thèmes qu'ils renferment et identifier ensemble les villages dans lesquels se feront les enregistrements des causeries éducatives, tels sont les idéaux que poursuit le projet de Filets sociaux et services de base (FSB) à travers des causeries éducatives dans les 15 000 ménages issus de 173 communautés et réparties dans 43 cantons des 7 préfectures qui sont bénéficiaires des transferts monétaires.

Piloté par l'ANADEB (Agence nationale d'appui au développement à la base) et financé par le gouvernement et la Banque mondiale, ce transfert monétaire accorde un transfert trimestriel inconditionnel d'un montant de 15 000 f non remboursable auxdits ménages sur une durée de 2 ans ayant pour objectif d'accroitre le revenu et la consommation des ménages ciblés et leur capacité à faire face aux chocs.

Ces transferts contribuent également à la mise en place d'une activité génératrice de revenu, aux dépenses relatives à l'alimentation, à la santé et à l'éducation des enfants. ; Les mesures d'accompagnement des bénéficiaires des TM sont prévues en vue de garantir une bonne utilisation des montants de transferts afin que les bénéficiaires ne tombent pas dans leur situation initiale à la fin du projet.

Compte tenu de mesures de distanciation et du rassemblement instaurées par le gouvernement, une émission radiophonique pourrait à l'avenir remplacer la réunion en présentielle.