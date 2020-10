Congo-Kinshasa: Kinshasa - Huawei-RDC pour un partenariat avec les professionnels des médias

Huawei-RDC a reçu vendredi 23 octobre 2020 dans ses installations situées dans la commune de la Gombe, des journalistes congolais pour une visite guidée. L'objectif de ce premier contact effectué dans le cadre du partenariat que Huawei veut nouer avec les professionnels des médias de la RDC, en particulier ceux de la presse écrite et la presse en ligne, était de leur permettre de connaitre son mode de fonctionnement, son secteur d'activités ainsi que ses actions menées dans le cadre de sa responsabilité sociale.

Huawei international est une entreprise privée détenue à 100% par ses employés. Fondé en 1987, Huawei est l'un des principaux fournisseurs mondiaux d'infrastructures de technologies de l'information et de l'information et des communications (TIC) et d'appareils intelligents.

Cette entreprise s'est engagée à apporter le numérique à chaque personne, à chaque foyer et à chaque organisation pour un monde intelligent parfaitement connecté. Le portefeuille complet des produits, solutions et services de Huawei est à la fois compétitif et sécurisé. Elle compte près de 194.000 employés et opère dans plus de 170 pays et régions, au service de plus de trois milliards de personnes dans le monde.

Présentation de Huawei RDC

Fondé en 2006, le campus de Huawei Congo-Kinshasa couvre une superficie de 6.500 mètres carrés. Le campus dispose d'une infrastructure complète et est équipé des bureaux, de centres de formations, des dortoirs, de gymnases et une cantine pour que le personnel travaille confortement et en toute sécurité. Un partenaire fiable de la 2G à la 4G, pour les opérateurs, gouvernements et Entreprises en RDC.

A noter que Huawei est l'un des principaux fournisseurs mondiaux d'infrastructures et d'appareils intelligents dans le domaine des technologies de l'information et de communications (TIC). Avec des solutions intégrées dans quatre domaines clés-réseaux de télécommunications,

« Chez Huawei, l'innovation se concentre sur les besoins des clients, nous investissons massivement dans la recherche fondamentale, en nous concentrant sur les percées technologiques qui font avancer le monde. Le portefeuille de produits, de solutions et de services de bout en bout de Huawei est à la fois compétitif et sécurisé. Grace à une collaboration ouverte avec des partenaires de l'écosystème numérique, nous créons une valeur durable pour nos clients, en travaillant à responsabiliser les individus, à enrichir la vie familiale et à inspirer l'innovation dans les organisations de toutes tailles et de toutes formes », a dit le Vice-président en charge des relations Publiques de l'Afrique sub-saharienne, M. Loïse TAMALGO devant les hommes de la plume.

Il sied de signaler que cette visite a permis aux journalistes de poser des questions aux responsables de Huawei-RDC, sur les relations de l'entreprise avec les autres opérateurs du secteur des télécommunications, ainsi que par rapport à la manière dont l'entreprise voudrait se rapprocher davantage des congolais.