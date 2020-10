Congo-Kinshasa: Congrès du Palu - Godefroid Mayobotend la main à la "dissidence"

L'installation de 34 membres du comité Préparatoire du Congrès du Parti de Feu Patriarche Antoine Gizenga a eu lieu, comme prévu, le samedi le 24 octobre 2020 sur le Boulevard Lumumba. Le Secrétaire Permanent du Palu a tendu une main d'accommodement à ceux qu'ils considèrent comme les dissidents qui sont basés sur la quatrième Rue à Limete menés par Sylvain Ngabu et Dorothée Gizenga la fille du Patriarche. "Ils peuvent revenir, c'est dans cette maison, le siège de Matete, que le Père, le Patriarche Antoine Gizenga, nous a tous laissés. Ils étaient égarés. Les Portes du Palu ne leur sont pas fermées. Ils sont toujours le bienvenu. Je sais qu'ils ont été trompés".

Cette main tendue semble intervenir après que des divergences soient apparues dans le camp de Palu à 4ème Rue, consécutives à un prétendu don en dollars américains qui serait venu de la Présidence de la République et destiné à l'organisation du congrès de cette fraction qui, faute de jouir de l'appui d'une grande part de Hauts cadres de Palu, avait quand même l'adhésion de Dorothée Gizenga. Désormais, le courant entre Sylvain Ngabu et Dorothée Gizenga n'est plus bon.

Les Hauts Cadres du Palu, après avoir servi le père, ont refusé de servir la fille. Ils se sont découvert un destin politique et ont voulu le manifester en s'affranchissant de la tutelle familiale pour ne considérer que le poids politique qu'ils pourraient représenter. Tous les grands de Palu étaient là. On peut notamment citer Martin Kabwelulu, Lambert Matuku Memas, Le Vice Ministre Calixte Mukasa et d'autres élus nationaux du Palu, avec le Secrétaire Permanent du Palu à la console.

A chaque fois qu'un Fondateur d'un Parti politique s'en va, les brebis se dispersent. Ce principe s'applique ici au Congo avec un cruel réalisme. Après le départ de Mobutu, les brebis se sont dispersées. Après le départ de Tshisekedi, les disciples se sont dispersés. Les observateurs politiques s'étaient attendus à ce que le Palu fasse exception, mais hélas, ils s'étaient trompés. Chaque faction réclame la reconnaissance de sa légitimité sans produire un acte de la justice qui permet de leur donner raison. Le Palu est également en plein schisme.

La cérémonie de samedi montre le Palu, aile Godefroid Mayobo, comme ayant pris un bel élan pour consolider sa structure et rafler l'électorat d'Antoine Gizenga qui était laissée sans encadrement. Il s'agissait de prendre l'autre aile de vitesse et de mieux se positionner pour les élections à venir.