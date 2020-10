Madagascar: Exportation - Quinze tonnes d'or sortent en silence

La quantité d'or exportée par an ne se limite pas aux 3 tonnes annoncées en 2018. Des documents internationaux font des révélations.

L'agence de Presse Reuters en parle. Un article sur la contrebande d'or en Afrique détaille le chemin emprunté par l'or des pays d'Afrique pour atterrir dans des pays comme Maurice, Dubai, l'Europe ou encore l'Inde. «L'exportation d'or pour les pays d'Afrique a connu une hausse sans précédent entre 2006 et 2016, passant de 67t à 446 t. La quantité d'or importée par ces pays dépasse largement celle déclarée dans les pays d'origine » révèle entre autres l'article.

L'UNCom Trade, (United Nations International Trade Statistics Database), l'agence des Nations unies pour les données et les statistiques internationales, révèle que le rapport des départements des Douanes des Emirats Arabes Unis fait état de quelque 200t d'or en provenance de Madagascar entre 2008 et 2016. « Dubai est un hub pour le commerce d'or. Les passagers qui arrivent à l'aéroport de Dubai sont autorisés à emmener 20kg d'or libre » fait savoir un spécialiste malgache en mines. « Ce qui est déjà une grande porte d'entrée pour les contrebandiers d'or. Des contrebandiers car c'est de l'or intraçable au ministère des Mines et des douanes malgaches » ajoute la source. La déclaration officielle en 2018 fait état de 3051kg (3tet 51kg) d'or exporté, mais ces diverses sources avancent d'autres quantités bien au-delà de celles tracées par l'Agence nationale de l'or (ANOR).

L'article de Reuters détaille que la plupart des trajets de l'or clandestin emprunte le transport aérien, cargos ou vols commerciaux notamment et l'or est transporté dans les bagages à main.

Écart

Les exportateurs d'or officiels de Madagascar selon le rapport de l'EITI 2018 sont au nombre de trente-et-un. Les trois premières sociétés exportatrices réalisent chacune respectivement une exportation de 1636kg, 347kg et 345kg à cette période, vers Dubai, Hongkong et Singapore. D'après les données de l'UNComTrade, les importations d'or de Madagascar enregistrées par les Emirats Arabes Unis étaient de 4t en 2010, 5,38t en 2011 et 4, 06t en 2016. Le même document révèle que les exportations « déclarées » par Madagascar vers Dubai étaient de 31, 42t en 2009, 490kg en 2016 et 9, 27t en 2017.

Un document de Transparency International « Anti-corruption Helpdesk » soulève une production bien au dessus de l'exportation officielle. « La production annuelle d'or de Madagascar est estimée à environ 15 tonnes, d'une valeur d'environ 450 millions de dollars, mais la quasitotalité reste sous le radar. Ainsi, ces revenus générés par la commercialisation de l'or finissent généralement par alimenter le marché noir tout en créant un déficit pour l'État, notamment en raison de la faible régulation du secteur, de l'échec du contrôle du gouvernement et du phénomène de corruption ». Transparency International souligne que les aéroports ne peuvent suffisamment lutter contre les trafics à l'instar d'Atsimo andrefana et de Diana qui ont des vols régionaux. « Il n'y a pas de service adéquat ni de moyens matériels de surveillance au niveau de ces aéroports » relate un rapport datant de 2018.

Une autre source révèle par ailleurs dernièrement que le trafic du métal précieux ne s'est pas estompé à Madagascar durant le confinement de cette année. Difficile pour l'heure de confirmer ni d'obtenir des chiffres exacts sur la quantité envolée cette année, c'est juste la stratégie d'expédition qui a été expliquée par la source.